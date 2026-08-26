به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی شامگاه سه‌شنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های اقتصادی، تولیدی و عمرانی شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون در حوزه اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری اقدامات قابل توجهی انجام داده و تاکنون بیش از ۶۰ شرکت در این منطقه به ثبت رسیده است.

وی افزود: شرکت‌های فعال در حوزه واردات خودرو نیز در منطقه آزاد اینچه‌برون حضور پیدا کرده و در زمینه اشتغال‌زایی فعالیت کرده‌اند.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرمایه‌گذاران بومی استان نیز در این منطقه ورود کرده‌اند و پروژه‌هایی با ارزش سرمایه‌گذاری حدود ۲.۵ تا ۳ همت را آغاز کرده‌اند. همچنین ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از سوی بومیان استان در منطقه آزاد اینچه‌برون انجام شده است.

آق‌ارکاکلی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره آثار اقتصادی منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: باید در مقطعی مشخص، آثار مثبت منطقه آزاد اینچه‌برون بر اقتصاد استان گلستان و کشور برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

وی صدور سند تک‌برگ برای ۱۲ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از اقدامات مهم عنوان کرد و افزود: این اقدام در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشور، یک دستاورد محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه را برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه فراهم کند.