به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده سه شنبه شب در عیادت از محیط‌بانان یگان حفاظت منطقه حفاظت شده مند اظهار کرد: این 2 محیط بان در جریان مأموریت تعقیب متخلفان در بامداد روز گذشته بر اثر تیراندازی و اصابت ساچمه اسلحه متخلفین دچار مجروحیت شده بودند.

وی با قدردانی از زحمات و ایثار محیط‌بانان بیان کرد: محیط‌بانان برای حفاظت از مناطق و سرمایه‌های طبیعی استان، خالصانه و با از خودگذشتگی و به صورت شبانه روزی مشغول انجام وظیفه هستند باید همواره مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: امیدواریم با حمایت های مسئولان شهرستانی و مقامات قضایی و پیگیری جدی موضوع، شکارچیان مجرم در اسرع وقت شناسایی و با برخورد قاطع با این متخلفین بی رحم از بروز حوادث مشابه برای سایر همکاران جلوگیری شود دیگر شاهد چنین اتفاقاتی برای همکاران محیط‌بان نباشیم.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت همه اقدامات حفاظتی توسط محیط‌بانان ادامه داد: تامین و به کارگیری تجهیزات انفرادی از ملزومات اساسی فعالیت محیط‌بانان است و تأمین این تجهیزات به منظور حفاظت از محیط بانان که از سرمایه های با ارزش انسانی سازمان هستند همواره در دستور کار سازمان قرار دارد.

مرادزاده افزود: امیدواریم در راستای حمایت های بهتر از فعالیت ها و اقدامات قانونی محیط بانان موضوع اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح با پیگیری‌های موثر سازمان به زودی مورد تصویب قرار گیرد.