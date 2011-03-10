محاسبات سهم سلامت شفاف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر روز پنج شنبه در همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران گفت: اجرای این قانون به دلیل تاثر عوامل اقتصادی نقطه عطفی در کشور است که ابعاد آن در دولتهای قبلی نیز مطرح و بررسی شده بود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند مقدمات و زمینه هایی برای کاهش تبعات منفی قانون است، افزود: این قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این دغدغه وجود داشت که اقشار کم درآمد جامعه زیر چرخهای توسعه دچار مشکل شوند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون در جهت هدفمندی سرمایه های کشور، گفت: نکته مهم در اجرای قانون این است که یارانه ها به سمت و سوی ایجاد رفاه و حمایتهای اجتماعی برود و بیمه ها را تقویت کند تا منجر به ارتقای نظام سلامت جامعه شود.

صدر در ادامه با عنوان این مطلب که همه مسائل و مشکلات کشور را نباید با موضوع هدفمندی یارانه ها ارتباط داد، افزود: متاسفانه حوزه سلامت دچار بیماری مزمن است و این بدین خاطر است که سهم سلامت و سرانه سلامت و تعرفه ها دچار مشکلات اساسی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: یکی از علتهای بروز این مشکلات در نظام سلامت این است که در محاسبات سهم سلامت غیرشفاف هستیم.

وی افزود: ما نباید از این نکته غفلت کنیم که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فرصتی برای اصلاح نظام سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی است.

صدر به لایحه بودجه سال 90 کشور اشاره کرد و ادامه داد: در این بودجه 5 هزار میلیارد تومان به درآمد بیمارستانها اختصاص یافته که 37 درصد رشد نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی محاسبات اقتصادی شفاف شود فرصتی است برای اصلاح فرایندها، افزود: در حوزه سلامت محاسبات باید شفاف شود. اگر تعرفه ها واقعی شود حتما مشکلات بین بخشهای دولتی و خصوصی در تعیین تعرفه ها کمتر خواهد شد. زیرا تعرفه های بخش خصوصی بر پایه خدمات بخش دولتی است.

نایب رئیس مجلس با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت، اظهارداشت: پیش بینی می شود رقم این 10 درصد حدود 5 هزار و 600 میلیارد تومان باشد که اگر تخصیص داده شود، رقم قابل توجهی خواهد بود و می تواند تا حدود زیادی مشکلات حوزه سلامت را مرتفع کند.