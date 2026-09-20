به گزارش خبرنگار مهر، حامد افشاری شامگاه یکشنبه در جمع مردم رشت با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز باید از امامی دفاع کنیم که برای ملت ایران عزت و افتخار آفرید تا مردم بتوانند با سربلندی در صحنههای مختلف حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه ملت ایران امروز در عرصههای مختلف علمی و فناوری به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است، افزود: بیش از ۳۰ سال در کشورهای مختلف دنیا و در نمایشگاههای فناوری حضور داشتهام و بارها شاهد بودم که وقتی دستاوردهای فناوری ایران را مشاهده میکردند، باور نمیکردند این محصولات ساخت ایران باشد.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور ادامه داد: زمانی که بازدیدکنندگان از نزدیک با این محصولات و فناوریها مواجه میشدند، پیشرفت علمی ایران برای آنها ملموس میشد و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای علمی کشور است.
افشاری با اشاره به سابقه تاریخی ایران در عرصه علم و تمدن گفت: ایران در دوران کهن از شکوه علمی و تمدنی برخوردار بوده و دانشمندان ایرانی نقش مهمی در پیشرفت علم در جهان داشتهاند، اما در دورههایی همچون قاجار و پهلوی، کشور از مسیر توسعه علمی و استقلال فاصله گرفت.
وی با اشاره به شرایط کشور در دوران پهلوی بیان کرد: در آن دوران بخش قابل توجهی از تجهیزات و فناوریهای مدرن از کشورهای خارجی وارد میشد، در حالی که دانش و توانمندی لازم برای توسعه مستقل بسیاری از این فناوریها در داخل کشور وجود نداشت.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تصریح کرد: امروز شرایط متفاوت است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و استقلال علمی، توانسته در حوزههای مختلف فناوری به دستاوردهای مهمی دست پیدا کند.
افشاری با اشاره به تجربه خود در حوزه فناوری نانو گفت: حدود ۲۰ سال در حوزه فناوری نانو فعالیت داشتهام. در سال ۱۳۸۲ تعداد استادانی که شناخت کافی از فناوری نانو داشتند بسیار محدود بود، اما با برنامهریزی و حمایتهای انجامشده، کشور توانست در این حوزه پیشرفت کند و به جایگاههای بالای علمی جهان برسد.
وی افزود: ایران امروز در حوزههایی همچون نانو، زیستفناوری و فناوریهای نوین ظرفیتهای علمی قابل توجهی دارد و این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند.
افشاری با اشاره به حضور مردم رشت در این تجمع گفت: امشب شاهد حضور حماسی مردم و جلوههایی از انسجام و اتحاد هستیم؛ مردمی که بر استقلال و پیشرفت کشور تأکید دارند.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به شهدای عرصه علم و فناوری اظهار کرد: دانشمندان کشور در مسیر پیشرفت علمی هزینههای زیادی پرداخت کردهاند و دانشگاه نیز در این مسیر شهدای بسیاری تقدیم کرده است.
وی ادامه داد: این حضور و ایستادگی نشان میدهد دانشگاه و جامعه علمی کشور همچنان مسیر توسعه علم و فناوری و حفظ استقلال کشور را دنبال میکنند.
افشاری در پایان تصریح کرد: امیدواریم به برکت حضور مردم ایران و صبوری و پایبندی آنان، هرچه سریعتر شاهد پیروزی جبهه حق علیه باطل باشیم.
نظر شما