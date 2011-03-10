رضا محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا و ایتالیا درباره نتایج مذاکرات انجام شده با سرمایه گذاران اسپانیایی گفت: درحوزه انرژی توسط دولت ومجموعه پتروشیمی کشور 63 طرح و پروژه به سرمایه گذاران اسپانیایی معرفی شد، همچنین در کنار آن چند پالایشگاه خصوصی مثل قشم به آنها معرفی شد.

نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دفتر توسعه صنایع پائین دستی) شرکت کننده درهمایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران توسط اسپانیا و ایتالیا افزود: شرکت کنندگان در همایش اسپانیا در پانل انرژی به 3 گروه تقسیم بندی شدند که بخشی از آنها که فعال تر و جدی تر بودند، تمایل در مشارکت در انرژی های نوین ایران را به صورت ارائه خدمات یا سرمایه گذاری داشتند.

وی افزود: به سرمایه گذاران اسپانیایی توضیح داده شد که درحال حاضر درکشورمان قوانین تشویقی به صورت ترجیحی برای تعرفه برق حاصل از نیروگاههای بادی اعمال می شود، همچین به برنامه دولت برای توسعه نیروگاههای گازی کوچک اشاره شد که چند شرکت برای فعالیت در این زمینه ابراز تمایل کردند.

محتشمی پور با اشاره به اینکه از دست اندرکاران انرژی های نو برای برگزاری نشستهای تخصصی در ایران دعوت به عمل آمد، افزود: اسپانیا به لحاظ تکنولوژی و غیره جزو کشورهای صاحب نام است. وی عنوان کرد:در گروه دوم شرکتهای خدماتی تمایل به ارائه خدمات وماشین آلات به ایران را داشتند که برای تماس با شرکتهای ایرانی واستفاده ازخدمات آنها راهنمایی شدند.

نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی درهمایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران توسط اسپانیا و ایتالیا درادامه این گفتگو افزود: شرکتهای اسپانیایی که برای خرید محصولات پتروشیمیایی تمایل دارند به شرکتهای بازرگانی برای خرید راهنمایی می شوند.

وی با بیان اینکه علاقمندی و آمادگی به مشارکت در شرکتهایی که مالکیت ایرانی داشتند در اسپانیایی ها بیشتر بود، افزود:اگر ما بر روی مشارکت با ایرانیان خارج از کشور سرمایه گذاری کنیم، نتایج بهتر حاصل خواهد شد، این گروه از شرکتها ارتباط ما را با بازار سرمایه گذاری و خدمات اروپا می توانند برقرار کنند.

محتشمی پور افزود: ما با این گروه به صورت متشکل می توانیم ارتباط برقرار کنیم و این شرکتها بهتر می توانند ارتباط ما را با شرکتهای اروپایی برقرار کنند.