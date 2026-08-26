ادامه روند ارزیابی بازیکنان در اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این اردو بازیکنان به صورت مستمر در بخش‌های مختلف فنی، تاکتیکی و بدنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا کادر فنی شناخت دقیق‌تری از توانمندی‌ها شرایط آمادگی و ظرفیت‌های هر بازیکن به دست آورد.

تمرینات شامل برنامه‌های تکنیکی، اجرای تاکتیک‌های تیمی، بازی‌های درون‌تیمی و سنجش میزان آمادگی جسمانی بازیکنان است و اعضای کادر فنی با بررسی عملکرد نفرات حاضر روند پیشرفت و هماهنگی آنها را زیر نظر دارند.

این اردو در راستای شناسایی استعدادها، افزایش رقابت میان بازیکنان و تشکیل ترکیبی قدرتمند برای تیم ملی فوتسال زنان برگزار می‌شود و جمع‌بندی نهایی عملکرد بازیکنان پس از پایان مراحل ارزیابی انجام خواهد شد.