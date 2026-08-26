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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

ادامه روند ارزیابی بازیکنان در اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان

ادامه روند ارزیابی بازیکنان در اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان

اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان با حضور بازیکنان دعوت شده در مرکز ملی فوتبال در حال برگزاری است و نفرات حاضر زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این اردو بازیکنان به صورت مستمر در بخش‌های مختلف فنی، تاکتیکی و بدنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا کادر فنی شناخت دقیق‌تری از توانمندی‌ها شرایط آمادگی و ظرفیت‌های هر بازیکن به دست آورد.

تمرینات شامل برنامه‌های تکنیکی، اجرای تاکتیک‌های تیمی، بازی‌های درون‌تیمی و سنجش میزان آمادگی جسمانی بازیکنان است و اعضای کادر فنی با بررسی عملکرد نفرات حاضر روند پیشرفت و هماهنگی آنها را زیر نظر دارند.

این اردو در راستای شناسایی استعدادها، افزایش رقابت میان بازیکنان و تشکیل ترکیبی قدرتمند برای تیم ملی فوتسال زنان برگزار می‌شود و جمع‌بندی نهایی عملکرد بازیکنان پس از پایان مراحل ارزیابی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6928568

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