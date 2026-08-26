به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه های آبرسانی آبدانان اظهار کرد: این پروژهها با مجموع اعتبار ۱۰۲ میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب، افزایش پایداری شبکهها و ارتقای خدماترسانی به مردم اجرا شدهاند.
وی افزود: در شهرستان ایوان، چهار پروژه شامل اجرای ۴۳ کیلومتر شبکه و نصب انشعابات فاضلاب، خط انتقال پدافندی به طول ۲.۵ کیلومتر، نوسازی شبکه توزیع آب روستای نرگسی به طول ۱.۵ کیلومتر و رفع تنش آبی روستاهای ونیت و لینجاب با اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال، با مجموع اعتبار ۸۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
محمدی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب محله پاییندست و خیابان ۲۲ بهمن ایوان به طول ۱.۵ کیلومتر و با اعتبار ۷ میلیارد تومان آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان آبدانان نیز عملیات اجرایی مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و بخشی از خط انتقال آب روستای گنداب با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان آغاز شد که با اجرای آن، زمینه تأمین آب پایدار برای یکهزار و ۴۸۰ نفر فراهم میشود.
مدیرعامل آبفای استان ایلام تأکید کرد: توسعه و نوسازی شبکهها، اجرای طرحهای پدافندی و رفع تنش آبی، از برنامههای مهم شرکت برای افزایش پایداری خدمات و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.
گفتنی است این طرحها طی دو مراسم جداگانه در شهرستانهای ایوان و آبدانان و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
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