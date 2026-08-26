صیانت از موقوفات و اجرای نیت واقفان؛ مأموریت اوقاف البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مولایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز، در نشست خبری به مناسبت هفته وقف و هفته دولت، با بیان اینکه وقف نهادی ریشهدار در همه جوامع بشری است، اظهار کرد: وقف تنها مختص جهان اسلام و تشیع نیست؛ پیش از اسلام نیز در ایران و دیگر جوامع، مردم املاکی را برای تأمین هزینههای اماکن و آیینهای دینی اختصاص میدادند، هرچند عنوان آن وقف نبوده است.
وی افزود: وقف در اسلام به شکل متعالیتری مطرح شد و نخستین واقفان در صدر اسلام، پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (س) بودند. امیرالمؤمنین (ع) پس از حفر چاهها و رسیدن به آب، پیش از آنکه عرق ایشان خشک شود، آن را برای نیازمندان، ایتام و در راهماندگان وقف میکردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز با اشاره به فراز و فرودهای وقف در دورههای تاریخی، بیان کرد: در دوره سامانیان «دیوان اوقاف» برای اداره امور موقوفات شکل گرفت و در دورههای صفویه و قاجار نیز وقف مورد توجه جدی بود. در دوره قاجار، اقشار مختلف از جمله تجار، پیشهوران و بانوان در حوزه وقف نقشآفرین بودند و موقوفات آنان همچنان منشأ خدمات عمومی است.
مولایی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) بر حفظ وقفیت موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان تأکید کردند، گفت: در جمهوری اسلامی نیز موقوفات ارزشمندی از جمله بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مراکز خدماتی وقفی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: امروز در کشور بیش از ۳۶۵ هزار نیت وقفی شناسایی و در ۸۰۴ دسته موضوعی طبقهبندی شده است؛ نیتهایی که حوزههایی همچون درمان، ازدواج، کمک به ایتام، محیط زیست، علم و دانش، حمایت از در راهماندگان و سایر نیازهای اجتماعی را در بر میگیرد.
بیش از ۵۰۰ باغ وقفی در البرز وجود دارد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به ظرفیتهای موقوفات در این استان، تصریح کرد: در البرز بیش از ۵۰۰ باغ وقفی وجود دارد که درآمد هر یک بر اساس نیت واقف، برای امور مختلفی از جمله برگزاری مراسم مذهبی، اطعام در ماه رمضان، کمک به ازدواج و سایر امور خیر هزینه میشود.
مولایی با توضیح انواع موقوفات، گفت: موقوفات به دو دسته «انتفاعی» و «منفعتی» تقسیم میشوند؛ در موقوفات انتفاعی، هدف اصلی واقف استفاده عمومی از یک مکان مانند مسجد، مدرسه، دانشگاه، حسینیه و مراکز مشابه است اما در موقوفات منفعتی، درآمد حاصل از ملک یا دارایی وقفی در مسیر اجرای نیت واقف هزینه میشود.
وی افزود: سازمان اوقاف در سالهای اخیر در مسیر فاصله گرفتن از اجارهداری سنتی و حرکت به سمت سرمایهگذاریهای مؤثر گام برداشته است. در استان البرز نیز بیش از ۵۰ پروژه در حوزههای گردشگری، ورزشی، بومگردی، هتل، تجاری، مسکونی و اداری تعریف شده که با مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود.
وقف مشارکتی قرآنی با تأمین مالی جمعی اجرا میشود
مولایی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه وقف، اظهار کرد: وقف پول با حفظ ارزش اصل سرمایه، با اجازه مقام معظم رهبری امکانپذیر شده و امروز بستری فراهم است تا مردم حتی با مبالغ کمتر نیز در امور ماندگار و خیرخواهانه مشارکت کنند.
وی از راهاندازی نخستین وقف مشارکتی استان البرز در هفته وقف خبر داد و گفت: این وقف با محوریت امور قرآنی و به روش تأمین مالی جمعی اجرا میشود. هدف از این طرح، تأمین منابع پایدار برای تربیت حافظان قرآن، برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات و حمایت از فعالان قرآنی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز اضافه کرد: در این طرح، خرید و راهاندازی یک مزرعه پردازشگر گرافیکی یا «GPU Farm» در دستور کار قرار دارد تا درآمد حاصل از پردازش داده و خدمات مرتبط با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، در مسیر فعالیتهای قرآنی هزینه شود.
مولایی عنوان کرد: مردم میتوانند با خرید توکنهای وقفی در این طرح سهیم شوند و از طریق کدهای اختصاصی، روند پیشرفت پروژه و نحوه اجرای نیت وقفی را مشاهده کنند؛ این شفافیت، زمینه اعتماد بیشتر مردم به وقفهای مشارکتی را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه وقف باید متناسب با نیازهای روز جامعه تعریف شود، بیان کرد: امروز در حوزههایی مانند ورزش، حمایت از زنان، جوانان، دانشآموزان، دانشجویان، اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز به موقوفات جدید نیاز داریم.
بقاع متبرکه باید پایگاه رفع نیازهای اجتماعی مردم شوند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بقاع متبرکه، گفت: در کشور بیش از هشت هزار و ۷۰۰ بقعه متبرکه وجود دارد که میزبان هزاران
هستند و این اماکن، علاوه بر پناهگاه معنوی مردم، باید به پایگاههای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.
وی اظهار کرد: در استان البرز نیز امامزادگان شاخصی همچون امامزاده طاهر (ع)، امامزاده حسن (ع)، امامزاده محمد (ع) و امامزاده حیدر (ع) در طول سال میزبان برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی هستند.
مولایی با اشاره به اجرای طرح «قرار دوازدهم» در بقاع متبرکه، افزود: در دوازدهم هر ماه، به نام حضرت مهدی (عج)، بستههای معیشتی با مشارکت اوقاف، موقوفات، بقاع متبرکه و خیران برای خانوادههای نیازمند تهیه و توزیع میشود.
وی ادامه داد: توسعه کارگاههای مهارتآموزی و بازارچههای عرضه محصولات برای زنان سرپرست خانوار و جوانان در جوار امامزادگان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با پیگیری خطوط اعتباری، زمینه اعطای تسهیلات برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک فراهم شود.
نمایشگاه دستاوردهای وقف در امامزاده برگزار میشود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز از برگزاری نمایشگاه دستاوردها و خدمات وقف در هفته آینده خبر داد و گفت: این نمایشگاه در امامزاده محمد (ع) برگزار میشود و افتتاح رسمی آن روز دوشنبه ساعت ۱۶ خواهد بود.
مولایی همچنین از برگزاری همایش «یاوران وقف» در امامزاده طاهر (ع) خبر داد و افزود: در این همایش از واقفان، خیران، متولیان، هیئت امنای نمونه و امنای موقوفات تقدیر خواهد شد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای مردمی در اداره موقوفات، خاطرنشان کرد: بر اساس ظرفیت قانونی موجود، افراد متدین، متخصص و مشهور به امانت میتوانند به عنوان امین در مدیریت امور موقوفات نقشآفرینی کنند و اکنون بیش از ۳۰ امین در حوزههای عمرانی، ثبتی و حقوقی در استان البرز با اداره کل اوقاف همکاری دارند.
مولایی در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای همراهی در ترویج فرهنگ وقف، گفت: وقف از مردم و برای مردم است و اوقاف نیز وظیفه نظارت، صیانت از موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان را بر عهده دارد. یقیناً رسانهها میتوانند در معرفی نیازهای روز جامعه و هدایت ظرفیت وقف به سمت رفع این نیازها، نقش مؤثری ایفا کنند.
نظر شما