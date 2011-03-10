اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان٬ بر اساس نتایج اعلام شده محمود اسلامیان که هم اکنون ریاست اتاق بازرگانی اصفهان را بر عهده دارد با کسب 679 رای اول و مسعود گل شیرازی نیز با کسب 529 رای در لیست منتخبین رتبه دوم را کسب کرد.
همچنین محمد مسعود سمیعی نژاد نیز که هم اکنون مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه است در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان حاضر شد که با کسب 457 رای در بخش صنعت و معدن سوم شد.
به گزارش مهر، انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان روز گذشته برگزار شد که البته در مرتبه پیشین محمود اسلامیان رد صلاحیت شده بود که اکنون با تائید صلاحیت وی حائز اکثریت آرا شد.
در بخش بازرگانی این انتخابات مسعود گل شیرازی529 رای، جعفر ذره بینی463 رای، مصطفی متین راد 391 رای، صطفی حجه فروش 382 رای، زهرا اخوان نسب 374 رای، مصطفی رناسی 361 رای، فرهاد رهنما344 رای، حمید رضا سارنج 309 رای، مجید کیانی293 رای، احمد پزنده 287 رای، مصطفی مختاری279 رای، سید مصطفی صفوی265 رای، حمید رضا مومنی226 رای، حسن فامیل دردشتی 101رای، سید جلال طیباً طیبا 58رای، جمشید جلیل نژاد37 رای و محسن علی آقا جان 34 رای را کسب کردند.
همچنین در بخش بخش صنعت و معدن نیز محمود اسلامیان679 رای، سید رسول رنجبران 509 رای، محمد مسعود سمیعی نژاد457 رای، خسرو کسائیان 438 رای، بوالقاسم سرتیپی420 رای، سید عبدالوهاب سهل آبادی 411 رای، محمد جعفر برکتین 377 رای، محمد رضا رجالی 368 رای، مرتضی بیشه 367 رای، رضا خیامیان 348 رای، علیرضا نادری 336رای، علی کرباسی زاده 334 رای، قاسم علی جباری 321 رای، مهدی هراتیان 318 رای، عباسعلی شعبانی 296 رای، عباس تاجبخش 272 رای، جواد ظهیری 264 رای، محسن ترابی مقدم 249 رای، حسین صبوخانیان 235 رای،حمد خوروش 163رای، سید مجتبی مرتضوی72 رای، مهدی خوروش 68 رای، جمشید ایزدی45 رای، اسد الله طالبی 42 رای، مصطفی کراچیانی 31 رای و مسعود مستغاثی 26 رای را کسب کردند.
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