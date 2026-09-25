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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱

۲۰۹ شب پایمردی مردم دیار آفتاب؛ عهدی دوباره با رهبر معظم انقلاب

۲۰۹ شب پایمردی مردم دیار آفتاب؛ عهدی دوباره با رهبر معظم انقلاب

اراک- در این ویدئو ۲۰۹ شب پایمردی مردم دیار آفتاب در تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6958344

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