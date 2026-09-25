https://mehrnews.com/x3d973 ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6958344 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ ۲۰۹ شب پایمردی مردم دیار آفتاب؛ عهدی دوباره با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو ۲۰۹ شب پایمردی مردم دیار آفتاب در تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6958344 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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