https://mehrnews.com/x3d977 ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6958348 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۰ ۲۰۹ شب ایستادگی؛ مردم خمین پای عهد خود ماندند خمین- در این ویدئو ۲۰۹ شب ایستادگی و مقاومت مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6958348 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب دویست و نهم حضور لنگرودی ها در میدان اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما