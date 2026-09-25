  1. استانها
  2. مرکزی
۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۰

۲۰۹ شب ایستادگی؛ مردم خمین پای عهد خود ماندند

۲۰۹ شب ایستادگی؛ مردم خمین پای عهد خود ماندند

خمین- در این ویدئو ۲۰۹ شب ایستادگی و مقاومت مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه‌ می کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6958348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها