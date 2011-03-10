پنج هزار مشاور جوان در کشور ساماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حمیدرضا افراشته پیش ازظهر پنجشنبه در بیستمین سفر استانی در محل سازمان ملی جوانان استان قزوین حضور یافت و برنامه های گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری را تشریح کرد.

وی اظهارداشت: گروه مشاوران جوان از پنج سال پیش با هدف شناسایی و ورود افکار خلاقانه به بدنه اجرایی کشور شکل گرفت و امروز بستر استفاده از این افکار در فعالیتهای اجرایی فراهم شده است.

افراشته تصریح کرد: در مدت پنج سال گذشته خوشبختانه برای زمینه سازی ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور و استفاده از تفکر و ایده های خلاقانه افراد جوان اقدامات خوبی انجام شده که با توجه به نشاط و شادابی، شجاعت، میل به تغییر و جسارت و ایده های نو که از ویژگیهای جوانان است امیدواریم دهه چهارم که در دهه پیشرفت کشور خواهد بود از این افکار به نحو مطلوبی استفاده شود.

تحقق فصل جدید مدیریت جوان در کشور

معاون استانی گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری در ادامه یادآورشد: در کنار طرح هایی که در حال آماده سازی در بخش گروه مشاوران جوان است فصل جدیدی در ادبیات مدیران ایجاد شده و حضور جوانان برای مدیریت کشور در حال تحقق و عملیاتی شدن است.

وی سفر استانی گروه مشاوران جوان را در راستای سیاست های دولت خدمتگزار و استفاده از ابزارهای مدیریتی و رصد فضای موجود در تمامی نقاط کشور از جمله روستاها و شهرها و مناطق محروم دانست و افزود: درهر استان با توجه به قابلیت و توانمندی جوانان منطقه طرح های خاصی پیشنهاد و اجرایی می شود تا استعدادهای جوانان شکوفا شود.

افراشته گفت: طرح نسل سوم، مجمع مشاوران جوان نمایندگان، مجلس شورای دانش آموزی، آموزش مهارتهای مدیریتی و طرح شناسایی جوان از دستاوردهای سفرهای استانی گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری است.

پیگیری امور اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت

افراشته پیگیری امور فراغت، اشتغال و ازدواج را از برنامه های مهم و اولویت دار گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری عنوان کرد و اظهارداشت: ما مصمم هستیم تا ارتباط نزدیک و موثر جوانان آینده ساز میهن اسلامی با حاکمیت را برقرار کنیم و از نقش این گروه فعال در تصمیم سازی مدیران بهره مند شویم.

سازمان فراگیر مشاوران جوان راه اندازی می شود

معاون استانی گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری از شکل گیری و راه اندازی سازمان فراگیر مشاوران جوان در کشور خبرداد و تصریح کرد: باید بستر بدنه پیوسته مشاوران جوان در استانها شکل بگیرد تا سازمان فراگیر مشاوران جوان در کشور محقق شود که این کار غیر اداری است و ارتباط دو سویه دولت و جوان را برقرار کرده و زمینه شکل گیری اعضای پیوسته و شناسایی نخبگان را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: باید درهر دستگاه اجرایی حضور یک مشاور جوان شکل بگیرد و حمایت شود تا با سازماندهی نیروهای مستعد بتوان از ظرفیتهای موجود بهره بیشتری برد.

فضای فعالیت جوانان در کشور بی نظیر است

افراشته یادآورشد: با حضور آقای مشایی در راس امور جوانان، فضای بی نظیری برای فعالیت جوانان کشور فراهم شده که جدی است و با فرهنگ سازی صورت گرفته در سالهای اخیر، دیگر نگاه مدیران به جوانان حمایتی نیست بلکه کاری و اجرایی است که در کنار مسئولیت سنگین ایجاد شده موجب امید و خودباوری جوانان نیز شده است.

وی اختصاص یک هزارو 500 میلیارد تومان به کارگروههای فرهنگ و هنر کشور را گام ارزشمندی در مسیر تحقق فعالیتهای خوب فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: این اعتبار در طول پنج سال هزینه خواهد شد و سهم هر استان سالانه 50 میلیارد تومان می شود که در این میان تشکلهای خصوصی جوانان هم می توانند برای اجرای طرحهای مهم فرهنگی خود از این اعتبارات استفاده کنند.

افراشته در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص این که فعالیتهای مشایی در امور جوانان با هدف تبلیغات انتخاباتی و شکل گیری جریان اصول گرایان رادیکال و جمع آوری آراء صورت می گیرد گفت: تشکیل این گروه به ابتدای دولت نهم و زمانی که مشایی نبود باز می گردد و کار تبیلغاتی نیست و ادبیات مشایی منطبق با ادبیات رئیس جمهور است و هیچ تفاوتی با ایشان ندارد.