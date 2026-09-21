به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفههای سنندج، آغاز سال تحصیلی را به دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان استان تبریک گفت و اظهار کرد: نخستین روز مدرسه از شیرینترین و ماندگارترین روزهای زندگی دانشآموزان است و خانوادهها باید در این مسیر همراه فرزندان خود باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت همراهی والدین با مدارس افزود: والدین باید وضعیت فرزندان خود را در مدرسه به صورت مستمر پیگیری کنند و ارتباط آنها با معلمان و مدیر مدرسه نباید به روزهای خاص یا زمان بروز مشکل محدود شود.
ورمقانی ادامه داد: خانوادهها در سالهای نخست زندگی، برای تربیت فرزندان خود تلاش زیادی کردهاند و اکنون مدرسه به عنوان محیط دوم تربیتی، نیازمند همان دغدغهمندی و همراهی والدین است.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط منظم خانواده با مدرسه کمک میکند مدیران و معلمان شناخت بهتری از شرایط دانشآموز داشته باشند و بتوانند برای رشد و موفقیت او اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
مدرسه فقط محل آموزش کتابهای درسی نیست
معاون استاندار کردستان خطاب به مدیران و معلمان مدارس نیز گفت: آموزش نباید صرفاً به انتقال مطالب درسی محدود شود، بلکه دانشآموزان باید در گفتوگو، فعالیتهای جمعی و فرآیند یادگیری مشارکت داده شوند.
ورمقانی با بیان اینکه مدرسه فرصت مناسبی برای تمرین زندگی اجتماعی است، افزود: تعاون، همکاری، همدلی، مشارکت و توجه به منافع عمومی باید از همین سالهای نخست در دانشآموزان تقویت شود.
وی تصریح کرد: دانشآموزان امروز، مدیران، برنامهریزان و مسئولان آینده کشور هستند و آموزش روحیه کار جمعی، خرد جمعی و دغدغهمندی نسبت به جامعه میتواند در شکلگیری نسلی مسئولیتپذیر و توانمند مؤثر باشد.
ورمقانی با اشاره به نقش اخلاق و احترام در تربیت دانشآموزان اظهار کرد: همانگونه که کودکان در خانواده احترام به پدر، مادر و اعضای خانواده را میآموزند، باید این فرهنگ را در محیط مدرسه نیز ادامه دهند.
وی افزود: دانشآموزان باید به معلم، مدیر، معاون و همه کارکنان مدرسه احترام بگذارند و در کنار آموختن دانش، مهارتهای اجتماعی و اخلاقی را نیز تمرین کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان گفت: هدف آموزش و پرورش باید تربیت نسلی باسواد، توانمند، جستوجوگر، مطالبهگر و اهل تحقیق باشد و زمینه شکوفایی استعدادهای دانشآموزان از همان سالهای ابتدایی فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان پایه اول در سراسر استان گفت: امروز حدود ۲۳ هزار دانشآموز پایه اول در نقاط مختلف کردستان نخستین روز مدرسه خود را آغاز کردند که این مناسبت را به دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و مردم استان تبریک میگویم.
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