بازداشت یک سرکرده طالبان در قندهار/ 15 کشته و زخمی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد: "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه با امضای توافقنامه میان این کشور و آمریکا در رابطه با تزانزیت نیرو و تجهیزات نظامی ایالات متحده از طریق خاک روسیه به افغانستان آن را به قانون تبدیل کرد.

بر این اساس توافق مربوط به تزانزیت ‌تسلیحات، تجهیزات ‌نظامی ‌و ‌دارایی ‌و ‌پرسنل ‌نظامی آمریکا از طریق خاک روسیه به افغانستان با هدف حمایت از تلاشهای ایالات متحده برای برقراری ثبات در این کشور در جولای 2009 در مسکو امضا شد.

همچنین طالبان دو غیرنظامی را با ادعای اینکه برای نیروهای خارجی و دولت افغانستان در ولایت نیمروز در جنوب غرب این کشور جاسوسی می کردند، کشتند.

"محمد موسی رسولی" معاون رئیس پلیس ولایت نیمروز به خبرگزاری شینهوا گفت: طالبان سر دو غیرنظامی را از بدن آنها در 790 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل جدا کردند.

خبر دیگر اینکه ایساف در بیانیه ای از بازداشت یک سرکرده و یک عضو دیگر طالبان در ولایت قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل خبر داد.

خبر دیگر اینکه شبکه تلویزیونی "جئو" پاکستان اعلام کرد: در نتیجه انفجار در استان بلوچستان در جنوب غرب پاکستان دستکم یک نفر کشته و 14 فرد دیگر زخمی شدند. این انفجار در ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی در شرق بلوچستان روی داد.