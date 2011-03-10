دفاع از محیط زیست مجاهدت برای حفظ تمامیت اراضی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد جواد محمدزاده در این بیانیه می افزاید: به راستی که محیط بانان ایران زمین چونان ققنوسی بر آسمان میهن بال گشاده اند و سایه بال هایشان بر مناطق حفاظت شده همیشه گسترده است و هر بار که دست اهریمنی پری از بال های این پرنده اسطوره ای را بسوزاند از خاکسترش ققنوسی دیگر برمی خیزد.

در ادامه این بیانیه آمده است: نقش محیط بانان در دفاع از پیکره محیط زیست ایران همانند رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس است که با خون سرخ خود از حریم مقدس ایران اسلامی دفاع کردند تا دست نامحرم را از این سرزمین نظر کرده کوتاه و پلشتی و ناپاکی و تجاوز را از سپیدی خاک میهن بزدایند.

در بانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور آمده است: شهادت جانسوز شهادت چهارتن از شریف ترین محیط بانان نستوه محیط زیست در استان شهید پرور کردستان که سینه هایشان در برابر گلوله های دشمن به گل نشت، هم میهنان عزیز و فهیم خاصه غیور مردان و شیرزنان کردستان عزیز و همه همکاران و دردمندان و دلسوزان محیط زیست کشور را به شدت متاثر و خاطره شهادت دیگر محیط بانان این سازمان مظلوم را بار دیگر متجلی کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدین وسیله ضمن آرزوی صبر و تحمل این مصیبت عظیم برای خانواده بزرگ محیط زیست ایران، خصوصا خانواده های داغدیده و بازماندگان این چهار شهید بزرگوار و همه محیط بانان شریف جمهوری اسلامی ایران، امیدواریم ما را در این غم جانسوز شریک خود بدانند و اعلام می داریم سازمان محیط زیست تا دستگیری و به مجازات رساندن عاملین این حادثه جانگداز مجدانه پیگیر این مسئله خواهد بود و در پایان از خداوند متعال برای آن شهدای عزیز علو درجات را مسئلت داریم.

روز جمعه در جریان اقدامی مسلحانه محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.