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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

موسسات فرهنگی رقیب مساجد نیستند

موسسات فرهنگی رقیب مساجد نیستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: نباید به مراکز و موسسات فرهنگی به چشم رقیب مساجد نگاه کرد چراکه نمی توان در مقابل موج پیشرفت و تجدد خواهی جامعه ایستاد لذا باید تمام تلاش ما این باشد که قدرت نرم خود را در این ابزارها بکار گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد اصفهان افزود: باید در درون ابزارهای جدید محتوای فکری خود و روح مسجدی را ترویج داد و به این روش ابزارهای جدید را در اختیار اهداف خود بگیریم.

وی ادامه داد: فرهنگ و هنر و آموزه های تربیتی، باید متناسب با آموزه های دینی و انقلابی ما باشد.

ذاکر اصفهانی اظهار داشت: زمانی مسجد و خانه تنها خواستگاه های تربیتی جامعه بود اما اکنون با گستردگی وسائل ارتباط جمعی مراکز و موسسات مختلفی به کمک مسجد و خانه آمده که باید روح مسجدی در این مراکز وجود داشته باشد.

استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: در گذشته پدر و مادر تنها عوامل تاثیر گذار در تربیت فرزند بودند اما اکنون فرزندان زمان بسیاری محدودی را با خانواده سپری می کنند و در همان زمان محدود نیز وجود وسائل ارتباط جمعی در خانه اثرهای تربیتی خانواده را کمرنگ می کند.

کد مطلب 1271402

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