موسسات فرهنگی رقیب مساجد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد اصفهان افزود: باید در درون ابزارهای جدید محتوای فکری خود و روح مسجدی را ترویج داد و به این روش ابزارهای جدید را در اختیار اهداف خود بگیریم.

وی ادامه داد: فرهنگ و هنر و آموزه های تربیتی، باید متناسب با آموزه های دینی و انقلابی ما باشد.

ذاکر اصفهانی اظهار داشت: زمانی مسجد و خانه تنها خواستگاه های تربیتی جامعه بود اما اکنون با گستردگی وسائل ارتباط جمعی مراکز و موسسات مختلفی به کمک مسجد و خانه آمده که باید روح مسجدی در این مراکز وجود داشته باشد.

استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: در گذشته پدر و مادر تنها عوامل تاثیر گذار در تربیت فرزند بودند اما اکنون فرزندان زمان بسیاری محدودی را با خانواده سپری می کنند و در همان زمان محدود نیز وجود وسائل ارتباط جمعی در خانه اثرهای تربیتی خانواده را کمرنگ می کند.