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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

سفیر ایران در ایتالیا:-15/

آزادسازی بنگاه‎های بزرگ زمینه مناسب سرمایه‎گذاری خارجیان در ایران

آزادسازی بنگاه‎های بزرگ زمینه مناسب سرمایه‎گذاری خارجیان در ایران

سفیر ایران در ایتالیا ضمن اعلام آمادگی سفارت برای انجام هرگونه همکاری با ایتالیایی های علاقمند به سرمایه گذاری و فعالیت در ایران گفت: آزادسازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا، سیدمحمدعلی حسینی امروز پنج شنبه در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران با اشاره به سابقه دیرینه روابط ایران و ایتالیا گفت: ایتالیا شریک اول تجاری ایران در اتحادیه اروپا است.

سفیر ایران در ایتالیا با بیان اینکه دو کشور ایران و ایتالیا مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: مناسبات اقتصادی دو کشور از سال 2000 تاکنون در مسیر صعودی قرار گرفته و سال گذشته به اوج خود رسید.

وی حجم روابط  تجاری دو کشور را 6 میلیارد و 800 میلیون یورو با رشد 69 درصدی در سال 2010 نسبت به سال 2009 اعلام و بیان کرد: این در حالی است که کشور با فشارهایی مواجه بوده است.

حسینی  گفت: امروز علاوه بر زمینه های مساعد در حوزه های تجاری، خدماتی و مهندسی، برای آزادسازی بنگاههای بزرگ هم شرایط مساعدی جهت حضور سرمایه گذاران فراهم شده است.

وی اظهارامیدواری کرد که با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، ارتباط تجاری بیشتری بین دو کشور فراهم شود و در عین حال افزود: سفارت ایران و سرکنسولگری ایران در ایتالیا آمادگی هرگونه همکاری و برقراری ارتباط با ایتالیایی های علاقمند برای سرمایه گذاری را دارد.

کد مطلب 1271415

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