به گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا، سیدمحمدعلی حسینی امروز پنج شنبه در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران با اشاره به سابقه دیرینه روابط ایران و ایتالیا گفت: ایتالیا شریک اول تجاری ایران در اتحادیه اروپا است.

سفیر ایران در ایتالیا با بیان اینکه دو کشور ایران و ایتالیا مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: مناسبات اقتصادی دو کشور از سال 2000 تاکنون در مسیر صعودی قرار گرفته و سال گذشته به اوج خود رسید.

وی حجم روابط تجاری دو کشور را 6 میلیارد و 800 میلیون یورو با رشد 69 درصدی در سال 2010 نسبت به سال 2009 اعلام و بیان کرد: این در حالی است که کشور با فشارهایی مواجه بوده است.

حسینی گفت: امروز علاوه بر زمینه های مساعد در حوزه های تجاری، خدماتی و مهندسی، برای آزادسازی بنگاههای بزرگ هم شرایط مساعدی جهت حضور سرمایه گذاران فراهم شده است.

وی اظهارامیدواری کرد که با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، ارتباط تجاری بیشتری بین دو کشور فراهم شود و در عین حال افزود: سفارت ایران و سرکنسولگری ایران در ایتالیا آمادگی هرگونه همکاری و برقراری ارتباط با ایتالیایی های علاقمند برای سرمایه گذاری را دارد.