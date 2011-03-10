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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

مبادله 21 میلیون سهم در بورس منطقه ای مازندران

مبادله 21 میلیون سهم در بورس منطقه ای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: 21 میلیون و 142 هزار و 999 سهم طی هفته جاری در بورس منطقه ای مازندران مبادله و داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری افزود: در هفته منتهی به چهار شنبه 18 اسفندماه 89 در بورس منطقه ای مازندران، 21 میلیون و 421هزار و 999 سهم به ارزش بیش از 69 میلیارد و 394 میلیون ریال مبادله شد.

وی خاطر نشان کرد: ارزش ریالی سهام خریداری شده 48 میلیارد و 831 میلیون ریال و ارزش فروش سهام 20 میلیارد و 562 میلیون ریال بوده است.

جعفری اظهار داشت: ارزش ریالی معاملات در تالار بورس منطقه ای مازندران، از ابتدای سال 89 تاکنون به بیش از دو هزار و 190میلیارد ریال رسیده است.

به گفته وی، متوسط ارزش معاملات روزانه سهام از ابتدای سال تا کنون حدود 9 میلیارد ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: در این هفته شرکت های ایران خودرو، گروه بهمن، ولاد آلیاژی ایران، سایپا و زامیاد پنج شرکت برتر از نظر ارزش معاملات در تالار بورس منطقه ای مازندران بودند.

به گفته وی، از کل سهام مبادله شده در این تالار در هفته جاری، حدود 70 درصد مربوط به خرید و 30 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

جعفری افزود: در این هفته شاخص قیمت 369 واحد نسبت به هفته قبل افزایش داشته و به 22 هزار و 63 واحد رسیده است.

کد مطلب 1271425

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