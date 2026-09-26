برگزاری مسابقات شطرنج جام مهر در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج سریع ریتد کشوری «جام مهر» گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اردوگاه امام خمینی(ره) بهلگرد شهرستان بیرجند برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۸۲ بازیکن از ۹ شهر کشور حضور داشتند و شطرنج‌بازان در ۹ دور به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، امیرعلی اسکندری از مشهد با کسب ۸ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و امیرارسلان ذیحقی و البرز قیاسی از بیرجند نیز به ترتیب با ۷.۵ و ۷ امتیاز، رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.



حسین سروری از گناباد نیز عنوان پیشکسوت برتر بالای ۵۰ سال را کسب کرد.



در رده نوجوانان پسر ۱۲ تا ۱۶ سال، کسرا خسروی، پوریا حسنی‌بید و سیدمحمد رضوی به ترتیب مقام‌های برتر را به دست آوردند.



در بخش دختران نیز یسنا حسنی، ملودی بنی‌اسدی و پرنیا حسنی‌بید در رده‌های سنی مختلف عناوین برتر را کسب کردند و مهتاب وطنی‌مقدم عنوان بانوی برتر این جدول را به خود اختصاص داد.



همچنین مسابقات تیمی سیامی در پنج دور و به روش سوئیسی برگزار شد که تیم‌های سیدمهدی اسلامی‌نیا و سیدابوالفضل حسینی، علیرضا اباذری و امیرمسعود میربلوکی و رضا اشتری و حسین محمدی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.



عنوان تیم نوجوان برتر نیز به دلاوری و طالبی‌نسب و عنوان تیم برتر بانوان به مهتاب وطنی‌مقدم و مهرنوش آرمند اختصاص یافت.