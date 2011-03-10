مراسم بزرگداشت شهید باکری در دانشگاه تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار میرحجت کبیری یکی از همرزمان شهید مهدی باکری ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهارداشت: شهید باکری نمونه ای از یک مرد خدایی بود که تمامی تلاش و کوشش خود را برای سربلندی لشگر اسلام و پیروزی اهداف و آرمان های امام(ره) و شهدا انجام می داد.

وی تصریح کرد: باکری جزو آندسته از فرماندهان لشگر بود که بر قلوب رزمندگان فرماندهی می کرد و چنان با تک تک بسیجیان برخورد می کرد که گویی خود جزو نیروهای بسیجی عادی بوده و سمت فرماندهی ندارد.

کبیری با بیان اینکه "ولایی بودن" ویژگی برجسته شهید مهدی باکری بود افزود: عشق و علاقه وی به ولایت فقیه چنان بود که از کوچکترین فرصت برای بیان منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی به رزمندگان دریغ نمی کرد.

این همرزم شهید باکری تصریح کرد: شجاعت و قاطعیت شهید بزرگوار نیز به اندازه مهربانی و عطوفش بود و لحظه ای از آرمان های امام راحل و انقلاب در برابر دشمنان کوتاه نمی آمد.

باکری سمبل بیرق اسلام بود

فرمانده سپاه فجر استان فارس در سوگواره شهدای عملیاتهای بدر و خیبر با ابین اینکه باکری نماد و سمبل و بیرق لشگر اسلام بود افزود: شهید باکری متعلق به ایران و تبریز نیست او متعلق به کل جهان اسلام و امت اسلامی است.

سردار غیب پرور ادامه داد: ما مالک اشتر را می شناسیم، میثم را می شناسیم و می دانیم که ولایتمدار بودند اما به لحاظ گذشت زمان دستمان به ایشان نمی رسد اما شهدایی چون باکری در دسترس هستند و می توانیم دشمن شناسی، نکته سنجی و ولایتمداری او را الگوی خود قرار دهیم.

فرمانده سپاه فجر در ادامه سخنانش ضمن اشاره به روایت امام راحل(ره) و حکمت ایشان درهدایت و پیروزی انقلاب، تصریح کرد: اگر بخواهیم ایران اسلامی در سرتاسر دنیا در مسیر پیروزی و تعالی حرکت کند باید پیرو ولایت باشیم و فرهنگ انتظار و منتظر واقعی به همراه بصیرت مندی باشیم.

شهید باکری افتخار لشکر عاشوراست

فرمانده سپاه عاشورا نیز با اشاره به سالگرد عملیات های خیبر و بدر اظهار داشت: افتخار لشگر عاشورا، داشتن فرماندهی همچون شهید باکری در دوران دفاع مقدس است.

ویهمچنین ادامه داد: بزرگترین افتخار لشکر عاشورا این است که با هدایت سرداران و فرماندهان شهیدش توانست نقش کلیدی در این عملیات ایفا کند و راه را برای پیروزی رزمندگان در دیگر عملیات ها باز کند.

سردار علی اکبر پور جمشیدیان در ادامه با بیان اینکه اقتدار، عظمت و عزت کنونی ایران اسلامی مدیون دلاور مردانی چون شهید باکری است، خاطر نشان کرد: شهدا، پشتوانه معنوی این نظام هستند و بی تردید با اتکا به این پشتوانه معنوی خواهیم توانست گردنه های صعب العبور جنگ نرم را نیز پشت شر بگذاریم.

پورجمشیدیان در ادامه بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام را از برکات خون شهیدان دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: ما به برکت خون شهیدان وارسته مان توانستیم انقلابمان را به جهان صادر کنیم و امروز خواب خوش بر چشم استکبار جهانی حرام شده و تلاش می کند خود را از این مرگ سیاسی نجات دهد.