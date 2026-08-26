به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح چهارشنبه در نشست هماندیشی با مدیران انجمنهای ادبی استان همدان اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه ویژهای به فعالیت انجمنها دارد و برای نقشآفرینی این مجموعهها در حوزه فرهنگ و ادبیات اهمیت دوچندانی قائل است.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی انجمنهای ادبی افزود: باید تدبیر شود که چگونه میتوان بازخورد بهتری از فعالیت این انجمنها دریافت کرد و زمینه پررنگتر شدن نقش آنها را در فضای فرهنگی جامعه فراهم آورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ظرفیت انجمنهای ادبی گفت: این انجمنها با وجود برخورداری از حداقل حمایتها فعالیتهای ارزشمندی انجام میدهند و اعضا و مدیران آنها با جدیت و دغدغهمندی پای کار هستند.
جوادی افزود: انجمنهای سعدیپژوهی، حافظخوانی، سعدیخوانی و پروین از جمله مجموعههای فعال در استان هستند که فعالیتهای قابل توجهی دارند و باید بیش از پیش مورد حمایت و توجه قرار گیرند.
وی تکریم پیشکسوتان عرصه ادب را ضروری دانست و ادامه داد: در کنار بهرهگیری از تجربه و جایگاه پیشکسوتان باید برای جذب جوانان به انجمنهای ادبی نیز برنامهریزی شود تا پویایی و تداوم فعالیت این مجموعهها تضمین شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان خاطرنشان کرد: بررسی اقدامات موثر برای افزایش حضور اثرگذاری و بازدهی انجمنهای ادبی از ضرورتهای حوزه فرهنگ و ادب در استان است.
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