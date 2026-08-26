۸۰ درصد مشکلات جامعه در مسجد قابل حل است

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حلاجی مفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل قرارگاه‌های استانی و منطقه‌ای امور مساجد اظهار کرد: در منطقه کاشان حدود ۸۰۰ مسجد شناسایی و در سامانه ثبت شده است که نزدیک به ۵۰۰ مسجد در کاشان، ۱۵۰ مسجد در آران‌وبیدگل و ۱۵۰ مسجد در نطنز قرار دارند.

وی با بیان اینکه منطقه کاشان دارای سه دبیر شهرستانی برای امور مساجد است، ابراز کرد: با توجه به جایگاه ویژه کاشان و حضور نماینده ولی‌فقیه، این منطقه از ظرفیت‌های مهم در حوزه مسجد برخوردار است و اقدامات خوبی برای ساماندهی ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، فرماندهان پایگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی و دیگر مجموعه‌های فعال در مساجد انجام شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان با تأکید بر اینکه مسجد باید محور حل مسائل جامعه باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که شاید ۸۰ درصد مشکلات جامعه ما در مسجد قابل حل باشد.

به گفته وی، رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده که حل مشکلات صرفاً با اقدامات مسئولان امکان‌پذیر نیست و مردم و مساجد باید در این فرایند نقش محوری داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین حلاجی مفرد با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی، از جمله موضوع عفاف و حجاب، گفت: برای حل این مسائل باید به مسجد پناه ببریم، هرچند تا رسیدن به «مسجد طراز» و «مسجد برقرار» فاصله زیادی وجود دارد. در سال‌های اخیر نیز اقدامات مهمی انجام شده و سند مسجد پس از سه سال کار کارشناسی به تصویب رسیده و اکنون شبکه منسجمی برای ساماندهی ظرفیت‌های مساجد در استان‌ها در حال شکل‌گیری است.

وی در پایان با بیان اینکه «چهل سال نسبت به مسجد دیر کرده‌ایم»، خواستار همراهی فرماندار و مسئولان ادارات با مجموعه امور مساجد شد و گفت: کار زیادی در پیش داریم و باید قدم‌به‌قدم مساجد منطقه را به جایگاه مسجد طراز برسانیم.