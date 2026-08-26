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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

آغاز عملیات احداث و بهره‌برداری از ۱۵ واحد استخر پرورش ماهی در زهک

آغاز عملیات احداث و بهره‌برداری از ۱۵ واحد استخر پرورش ماهی در زهک

زهک- عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد استخر خاکی پرورش ماهی و بهره‌برداری از ۵ واحد استخر بتنی پرورش ماهی در شهرستان زهک انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، ظهر چهارشنبه عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد استخر خاکی پرورش ماهی با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران شهرستان آغاز شد.

روح الله جهانتیغ، فرماندار زهک در حاشیه این برنامه ها گفت: این طرح‌ها با مشارکت بسیج سازندگی و استفاده از اعتبارات استانی و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد و زمینه توسعه فعالیت‌های شیلاتی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی در منطقه را فراهم می‌کند.

آغاز عملیات احداث و بهره‌برداری از ۱۵ واحد استخر پرورش ماهی در زهک

همچنین در این مراسم، بهره‌برداری از ۵ واحد استخر بتنی پرورش ماهی نیز آغاز شد.

اجرای این طرح‌ها در راستای حمایت از تولید، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و شیلات انجام می‌شود.

کد مطلب 6928532

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