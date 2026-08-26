به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، ظهر چهارشنبه عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد استخر خاکی پرورش ماهی با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران شهرستان آغاز شد.
روح الله جهانتیغ، فرماندار زهک در حاشیه این برنامه ها گفت: این طرحها با مشارکت بسیج سازندگی و استفاده از اعتبارات استانی و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد و زمینه توسعه فعالیتهای شیلاتی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی در منطقه را فراهم میکند.
همچنین در این مراسم، بهرهبرداری از ۵ واحد استخر بتنی پرورش ماهی نیز آغاز شد.
اجرای این طرحها در راستای حمایت از تولید، توسعه ظرفیتهای اقتصادی شهرستان و ایجاد فرصتهای اشتغال برای روستاییان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و شیلات انجام میشود.
نظر شما