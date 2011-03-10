تشکیل کمیسیون کشاورزی در حل مشکلات کشاورزان موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیار در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان قم که با حضور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن، معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی و جمعی از اعضای کمیسیون درمحل اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن قم برگزار شد گفت: تشکیل کمیسیون کشاورزی در رفع مشکلات کشاورزان، دامدارن ودست اندرکاران این صنعت بسیار مفید است.



وی ادامه داد: به طور قطع کمیسیون کشاورزی به عنوان پلی بین بخش خصوصی و دولتی می‌تواند راهگشای مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه به نقش تأثیرگذارکشاورزان و دامداران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح تعامل بخش خصوصی و دولتی یک ضرورت است و کشاورزان و دامداران باید با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای سازنده خود دولت را دراجرای این طرح یاری کنند.



درادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم ضمن تشریح وظایف واهداف کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی، مطالعه وبررسی توانمندیهای استان در بخش کشاورزی، ارزیابی وچگونگی استفاده ازاین توانمندی‌ها درجهت توسعه بخش کشاورزی، ایجاد شرایط لازم برای سرمایه گذاری، رفع مشکلات وموانع بخش کشاورزی، انتقال مشکلات و موانع و در ‌‌نهایت رسیدن به مرحله قابل قبولی از توسعه و تعالی استان در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی را از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی در اتاق بازرگانی برشمرد.



یادآور می‌شود: در ادامه این نشست نیز اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی ضمن بیان دیدگاه‌های خود، به برخی از مشکلات پیش روی فعالان در این حوزه اشاره کردند و بر لزوم ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی استان و تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی با بخش دولتی به منظور حل مشکلات وبهبود عملکرد این بخش تاکید کردند.