به گزارش خبرنگار مهر، احمد کیخا ظهر چهارشنبه با حضور در منزل شهیده الهام زایری در شهرستان لامرد، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: این خانه تا زمانی که یک منزل مسکونی است، خانهای عادی محسوب میشود، اما پس از شهادت الهام، این مکان همانند حرم شده است.
وی افزود: کربلا نیز پیش از واقعه عاشورا زمینی عادی بود، اما پس از آن حادثه بزرگ، شرافت و قداست پیدا کرد؛ بنابراین وقتی نام مقدس شهید در خانهای حک میشود، آن مکان با تمام بیقراریها به حرم تبدیل خواهد شد و روح شهید نیز ناظر بر این خانه و خانواده است.
معاون سیمای سازمان صدا و سیما با بیان اینکه شهادت اتفاقی نیست، گفت: در لامرد تنوع و جلوههای مختلفی از ایثار و شهادت را مشاهده کردیم و شهیده الهام زایری مزد ارادت و محبت خود به حضرت سکینه (س) را دریافت کرده است.
کیخا ادامه داد: پدر شهیده الهام نیز مزد سالها نوکری و ارادت به سیدالشهدا (ع) را گرفته است و بدون تردید شهادت فرزند برای این خانواده افتخاری بزرگ در کنار داغی سنگین است.
وی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب در جریان جنایت اخیر و تأثیر آن بر خانوادههای شهدا اظهار کرد: زمانی که الهام شهید میشود و خانواده همزمان داغ رهبر شهید را نیز تحمل میکند، این داغ برای خانواده چندین برابر سنگینتر میشود.
جنایت لامرد فراموشناشدنی است
معاون سیمای سازمان صدا و سیما در ادامه با حضور در منزل شهیده سیده هلما سادات احمدیزاده، با خانواده این شهیده دیدار کرد و گفت: عمق فاجعه در لامرد بسیار زیاد بوده و جنایتی که رخ داده، وحشیانه بوده است، اما مردم این منطقه با بصیرت و آگاهی در برابر آن ایستادهاند.
وی با اشاره به روایت زندگی شهدای لامرد افزود: بسیاری از قصههای لامرد، قصههایی دراماتیک و تأثیرگذار هستند و روایت زندگی شهدای این شهرستان جذابیت بسیاری دارد؛ روایتهایی که انسان را تحت تأثیر قرار میدهد.
کیخا با محکوم کردن حمله آمریکا به لامرد تصریح کرد: جنایت عجیب دولت تروریستی آمریکا در لامرد، حادثهای فراموشناشدنی است و باید ابعاد مختلف آن برای مردم و نسلهای آینده روایت شود.
شهادت امتیاز بزرگی است
در ادامه این دیدار، سیدعلی احمدیزاده، پدر شهیده سیده هلما سادات احمدیزاده، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهادت امتیاز بسیار بزرگی است و رتبه شهدا نزد خداوند متعال بسیار بالاست.
وی افزود: فرزندان ما نظامی نبودند و تهدیدی برای هیچکس محسوب نمیشدند، اما این جنایت رقم خورد و تحمل آن برای ما بسیار سخت است. با این حال، همه ما در معرض امتحان الهی قرار داریم.
پدر شهیده سیده هلما احمدیزاده با اشاره به اهمیت توجه به معارف دینی و معنوی ادامه داد: کتاب «سه دقیقه در قیامت» را مطالعه کنید؛ کتاب بسیار جالبی است. باید نماز را در اول وقت اقامه کنیم و کارها را برای رضای خداوند انجام دهیم.
احمدیزاده با تأکید بر ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی گفت: ما مستقیم ایستادهایم و در مقابل دشمن ایستادگی میکنیم و بر پای نظام و انقلاب خود پایدار هستیم.
وی خاطرنشان کرد: دشمن با راهاندازی و دامن زدن به مشکلات اقتصادی به دنبال این است که مردم را زمینگیر کند، اما در اینجا نیز زمینگیر نخواهیم شد و با پایداری در مسیر انقلاب به راه خود ادامه میدهیم.
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