به گزارش خبرگزاری مهر، عارف حاجی عیدی هافبک تیم فوتبال سپاهان که در اواخر دیدار با استقلال رفتار ناشایستی را مقابل هواداران این تیم انجام داده بود با انتشار متنی در فضای مجازی عذرخواهی کرد.

حاجی عیدی نوشت: « در روزهای اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشتم و بابت اتفاقی که رخ داد، صمیمانه شرمسارم.

صرفاً برای توضیح آن اتفاق، لازم میدانم بگویم که پیش از رفتن به رختکن در جایگاه VIP ورزشگاه و در شرایطی که خانواده‌ام نیز در آنجا حضور داشتند، از سوی چند نفر با الفاظ بسیار نامناسب مورد توهین قرار گرفتم که اصلا کاری نکرده بودم، متأسفانه در یک لحظه واکنشی از خودم نشان دادم که درست نبود و در شخصیت من نبود.

قصد من به هیچ عنوان بی احترامی به هواداران استقلال نبوده و نیست میپذیرم که به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای باید در هر شرایطی رفتار و واکنش‌های خودم را کنترل کنم و مسئولیت رفتارم را میپذیرم.

در نهایت از باشگاه استقلال و هواداران این تیم صمیمانه عذرخواهی میکنم. همچنین متأسفم که این اتفاق باعث رنجش باشگاه بزرگ، سپاهان هواداران تیممان و هم تیمی هایم شد.»

لازم به ذکر است که باشگاه سپاهان نیز با این بازیکن برخورد انضباطی کرده بود.