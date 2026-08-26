کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اسلامشهر؛ یک متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی ، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال فرآورده‌های نفتی با خودروهای باری سبک به یک انبار در اسلامشهر و نگهداری و انتقال آن به مرزهای شرقی کشور، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، محل انبار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی برای بازرسی به این محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، دو مخزن با ظرفیت‌های ۱۰ و ۳۰ هزار لیتر کشف شد که کارشناسان پس از بررسی، حجم فرآورده‌های نفتی موجود در مخازن را ۳۰ هزار لیتر برآورد کردند.

زلفخانی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات یک متهم دستگیر شد و کارشناسان ارزش گازوئیل قاچاق و آلات و ادوات مکشوفه را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی گفت: با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر، تمام فرآورده‌ها و آلات و ادوات کشف‌شده توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.