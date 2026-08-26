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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

ساخت ۳۹ مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان

ساخت ۳۹ مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان

آرادان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از ساخت دبستان شش‌کلاسه در سایت نهضت ملی مسکن آرادان خبر داد و گفت: ساخت ۳۹ مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان پیش‌بینی شده است.

سیدمحمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت دبستان شش‌کلاسه در سایت نهضت ملی مسکن آرادان خبر داد و اظهار کرد: ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای ساخت این مدرسه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و در راستای تأمین خدمات روبنایی سایت‌های مسکونی تأمین خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه تأمین خدمات عمومی و زیربنایی همزمان با اجرای پروژه‌های مسکونی از اولویت‌های این اداره‌کل است، افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌های مورد نیاز ساکنان سایت‌های نهضت ملی مسکن از جمله فضاهای آموزشی، خدماتی و سایر امکانات عمومی باید متناسب با جمعیت این مناطق ایجاد شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان گفت: براساس تفاهم‌نامه منعقدشده با اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ساخت ۳۹ مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان پیش‌بینی شده است.

حسینی طباطبایی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها با هدف کاهش فاصله میان توسعه سکونتگاه‌های جدید و تأمین سرانه‌های خدماتی دنبال می‌شود تا خانواده‌هایی که در واحدهای نهضت ملی مسکن مستقر می‌شوند، از امکانات مورد نیاز، به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش، برخوردار باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین از تکمیل تعدادی از مدارس نیمه‌تمام در سایت‌های مسکن مهر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با اختصاص بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، شش مدرسه نیمه‌تمام در سایت‌های مسکن مهر استان سمنان تکمیل شده است.

وی اضافه کرد: توسعه خدمات روبنایی در کنار اجرای پروژه‌های مسکونی، یکی از الزامات اصلی برای ایجاد محیط مناسب زندگی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی در مناطق جدیدالاحداث است و این روند در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6928520

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