سیدمحمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت دبستان ششکلاسه در سایت نهضت ملی مسکن آرادان خبر داد و اظهار کرد: ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای ساخت این مدرسه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و در راستای تأمین خدمات روبنایی سایتهای مسکونی تأمین خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه تأمین خدمات عمومی و زیربنایی همزمان با اجرای پروژههای مسکونی از اولویتهای این ادارهکل است، افزود: با همکاری دستگاههای متولی، زیرساختهای مورد نیاز ساکنان سایتهای نهضت ملی مسکن از جمله فضاهای آموزشی، خدماتی و سایر امکانات عمومی باید متناسب با جمعیت این مناطق ایجاد شود.
وی با اشاره به برنامهریزی برای توسعه فضاهای آموزشی در سایتهای نهضت ملی مسکن استان سمنان گفت: براساس تفاهمنامه منعقدشده با ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ساخت ۳۹ مدرسه در سایتهای نهضت ملی مسکن استان پیشبینی شده است.
حسینی طباطبایی ادامه داد: اجرای این طرحها با هدف کاهش فاصله میان توسعه سکونتگاههای جدید و تأمین سرانههای خدماتی دنبال میشود تا خانوادههایی که در واحدهای نهضت ملی مسکن مستقر میشوند، از امکانات مورد نیاز، بهویژه در حوزه آموزش و پرورش، برخوردار باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین از تکمیل تعدادی از مدارس نیمهتمام در سایتهای مسکن مهر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با اختصاص بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، شش مدرسه نیمهتمام در سایتهای مسکن مهر استان سمنان تکمیل شده است.
وی اضافه کرد: توسعه خدمات روبنایی در کنار اجرای پروژههای مسکونی، یکی از الزامات اصلی برای ایجاد محیط مناسب زندگی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی در مناطق جدیدالاحداث است و این روند در سایتهای نهضت ملی مسکن استان سمنان با جدیت دنبال میشود.
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