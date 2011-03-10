زنگ نیکوکاری در مدارس اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس ناحیه یک اداره آموزش و پرورش اصفهان در مراسم نواختن زنگ نیکوکاری با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیتهای کمیته امداد در کنار سایر حرکت های مثبت و بزرگی که در طول عمر 32 ساله خود انجام داده برپایی جشن نیکوکاری است.

محمود حقیقی با اشاره به اینکه خادمان نهاد کمیته امداد با برپایی این پایگاه ها عده ای را بهشتی می کنند، یادآور شد: مردم اصفهان، در همیشه ایام در سنگر اول کمک رسانی به مستضعفین و نیازمندان بوده اند.

حقیقی با اشاره به آیه 268 سوره بقره بیان داشت: در این ایه خداوند وعده داده که اگر انسانها در موقعیت کمک رسانی به همنوعان خود قرار گیرند، خداوند هم در دنیا و هم در آخرت به کمک آنها می آیند.

وی تاکید کرد: براساس آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) افراد باید از زندگی خود سهمی را هم برای کمک به مستحقان کنار بگذارند.

رئیس ناحیه یک اداره آموزش و پرورش اصفهان افزود: امسال سه هزار و 900 در سطح استان اصفهان به استقبال جشن نیکوکاری رفته اند و اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی می کنند.

در پایان این مراسم زنگ نمادین نیکوکاری توسط مدیر کل اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان نواخته شد و دانش آموزان هدایای خود را به پایگاه مدرسه دادند به امید انکه لبخند را بر لبان کودکان مستمند بنشانند.

در این مراسم محمد جواد صدق مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، جواد پورحسینی معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش و سرهنگ علی اصغر یوسفیان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی حضور داشتند.