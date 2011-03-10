به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار گروه خبری ایرانی اخبار و گزارشهای نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی دوبی را با حضور در این شیخ نشین پوشش میدهند.
در این نمایشگاه که از 23 تا 26 اسفند ماه برگزار میشود، نمایندگان خبری خبرگزاری مهر، کتاب ایران(ایبنا) و آژانس خبری چاپ و بستهبندی حضور خواهند یافت و در غرفه ویژهای که در اختیار نمایندگان ایران قرار گرفته است، مستقر میشوند.
حضور رسمی نمایندگان خبری ایران برای نخستین بار است که دراین نمایشگاه محقق میشود که با همراهی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان توسعه تجارت خواهد بود.
در این نمایشگاه همچنین کتبا "توانمندیهای صادراتی صنعت چاپ و بستهبندی" نیز عرضه خواهد شد تا به معرفی هرچه بیشتر تواناییهای ایران در این صنعت به جهان موثر واقع شود.
دهمین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بسته بندی دوبی امسال میزبان کشورهای مختلفی از آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا است و شرکت های معتبر جهانی در زمینه چاپ و بسته بندی در نمایشگاه غرفه خواهند داشت.
از ایران شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، آسان پک قزوین، رایان تصویر، رایان چاپ، شرکت قائم و چاپ صفا از جمله شرکتهایی هستند که در غرفه ایران که توسط اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران اداره میشود، حضور دارند.
نظر شما