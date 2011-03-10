عصر کنونی عصر اهل بیت‌(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا صالح قبل از ظهر پنج‌شنبه در سومین هم اندیشی تربیتی استادان جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه فرصت ارزشمندی به برکت انقلاب اسلامی در اختیار حوزه قرار گرفته، ادامه داد: این فرصت نقطه عطفی را به روی اندیشمندان عالم تشیع باز کرده است که این افتخاری برای حوزه وجامعه المصطفی است.



وی گفت: عصر حاضر را می‌توان به دلیل تلاش گروه‌های سنی وشیعه برای شناخت ویژگی‌های اهل بیت عصر اهل بیت(ع) نامید که این افتخاری است برای ما که نشان می‌دهد آن دسته از علمایی که تذهیب واخلاق و بینش تربیتی اخلاقی دارند بیشترین اثرگذاری را در اسلام داشته‌اند.



قطب نمای حرکت جامعه المصطفی اندیشه‌های امام است



حجت الاسلام صالح گفت: شاخص وقطب نمای جامعه المصطفی در طراحی برنامه‌ها وحرکت‌های سیاسی اجتماعی اندیشه‌های امام(ره) است که مقام معظم رهبری به عنوان شاگرد ممتاز فقهی فلسفی در عمل چنان استحکامی دارند که مبتنی بر درایت این فقیه است و موجب مقبولیت انقلاب اسلامی در دنیا شده است.



وی اظهار داشت: در جامعه المصطفی اندیشه‌های سیاسی امام‌(ره) باید در قالب کتاب‌های درسی و متون آموزشی در همه رشته‌ها به عنوان شاخص مورد توجه قرار بگیرد.



برنامه‌های تربیتی آینده جامعه المصطفی



وی ایجاد همسویی و گفتار عمل در اساتید، ارتقاء سطح منزلت تمامی اساتید، توجه اساتید به مسائل تربیتی در کلاس‌ها، تربیت کامل و همه جانبه طلاب توسط اساتید، برنامه‌ریزی و تقویت جایگاه نماز بین طلاب توسط اساتید را از جمله راهبردهای لازم در سیر عملی اساتید دانست.



صالح با اشاره به تحولات سیاسی اخیر تصریح داشت: با توجه به بین المللی بودن جامعه المصطفی برنامه‌ها باید متناسب با نیازهای روز برای طلاب اجرا شود.



فعالیت دو هزار استاد و عضو هیئت علمی در جامعه المصطفی



وی با بیان اینکه جامعه المصطفی بیش از دو هزار عضو هیئت علمی دارد اظهار داشت: این نهاد بین المللی در طول تاریخ تشیع بی‌سابقه است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.