به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داریوش طاهرخانی روز پنج شنبه در همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی، افزود: باز توزیع 10 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حزوه سلامت، می‌تواند سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی را کاهش دهد.

وی در ادامه از وصول بیش از 40 مقاله تخصصی در محورهای تعیین شده همایش خبر داد و گفت: مقرر شده کمیته علمی همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در خصوص ارائه مقالات منتخب در همایش اقدام کند.

به گفته دبیر اجرایی همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، در این همایش سه میزگرد تخصصی با حضور چهره‌های برجسته حوزه اقتصاد سلامت با موضوعات محوری برگزار می شود.

طاهرخانی، تشکیل این میزگردها را با حضور کارشناسانی از وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت و همچنین بیمارستانهای خصوصی اعلام کرد و افزود: بررسی ابعاد مختلف قانون هدفمندی یارانه ها و اثرات آن بر نظام سلامت، می تواند ما را در کاستن از آثار و تبعات منفی این قانون در حوزه سلامت کمک کند.