به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که علاقه به شیرینی دارند، بیشتر مستعد انتخاب‌های آنی هستند- اما نه لزوماً به این دلیل که بی‌صبر هستند.

در عوض، به نظر می‌رسد که این افراد بیشتر به مدیریت ریسک و به دست آوردن یک پاداش کوچک‌تر و سریع علاقه دارند تا اینکه مطمئن نباشند که آیا یک پاداش با تأخیر نتیجه می‌دهد یا خیر.

«آنا دیویدوویچ»، دستیار تحقیقاتی در مرکز شناخت و تصمیم‌گیری در دانشگاه HSE در مسکو، گفت: «ما عادت داریم که تکانشگری را به عنوان ناتوانی در به تأخیر انداختن تامین خواسته‌ها در نظر بگیریم. با این حال، یافته‌های ما به مکانیسم متفاوتی اشاره دارد: انتخاب یک پاداش فوری کوچک‌تر ممکن است ناشی از تمایل به اجتناب از عدم قطعیت باشد تا تمایل به دریافت پاداش در اسرع وقت.»

در آزمایش‌هایی که شامل ۱۴۹ بزرگسال جوان بود، محققان ترجیح آنها به شیرینی‌ها را با نحوه عملکردشان در وظایف ارزیابی رفتار تکانشی مقایسه کردند.

نتایج نشان داد افرادی که به شیرینی علاقه داشتند، بیشتر احتمال داشت پاداش کوچک‌تر اما تضمین‌شده را انتخاب کنند و تمایل داشتند پاداش فوری کوچک‌تر را به پاداش تأخیری بزرگ‌تر ترجیح دهند.

با این حال، محققان دریافتند که وقتی هر دو پاداش کوچک‌تر و بزرگ‌تر شامل تأخیر بودند، آنها بیشتر مایل بودند برای پاداش بزرگ‌تر منتظر بمانند.

این مطالعه می‌گوید، به طور کلی، تکانشگری در بین علاقه‌مندان به شیرینی تا حد زیادی پس از اینکه محققان سطح ریسک‌گریزی هر فرد را در نظر گرفتند، از بین رفت.

محققان گفتند که تمایل به اجتناب از عدم قطعیت در بین افرادی که به شیرینی علاقه دارند، می‌تواند با سیستم اوپیوئیدی مغز مرتبط باشد.

به گفته محققان، افرادی که عاشق شیرینی هستند، نه تنها ممکن است از پاداش‌ها لذت بیشتری ببرند، بلکه ممکن است ضررهای احتمالی را نیز با شدت بیشتری درک کنند.