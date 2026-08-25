به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادهاند که با افزایش سطح استرس، والدین تمایل دارند از صفحه نمایش برای آرام کردن یا سرگرم کردن فرزندانشان استفاده کنند.
محققان گفتند که آنها همچنین وقتی بچهها محدودیتهای زمانی استفاده از صفحه نمایش در خانواده را رعایت نمیکنند، بیشتر احتمال دارد که آن را نادیده بگیرند تا اینکه قوانین را اجرا کنند.
«آنید موریرا»، محقق ارشد و دانشجوی دکترای روانشناسی در دانشگاه بینالمللی فلوریدا، در یک بیانیه خبری گفت: «آنچه برجسته بود، اهمیت استرس خود مراقبان در تصمیمگیری در مورد نحوه استفاده فرزندانشان از رسانههای صفحه نمایش بود.»
برای مطالعه جدید، محققان ۸۲۲ والدین دارای کودکان ۴ تا ۸ ساله را بررسی کردند و از آنها در مورد استرس والدین، رفتار فرزندانشان و قوانین خانوادگی آنها در مورد صفحه نمایش سوال پرسیدند.
نتایج نشان داد والدینی که سطح استرس بالایی دارند، بیشتر احتمال دارد که برای پرت کردن حواس فرزندشان به صفحه نمایش متوسل شوند، به خصوص اگر کودک تمایل به اختلال، سرکشی یا پرخاشگری داشته باشد.
به همین ترتیب، محققان دریافتند والدینی که به دلیل استرس زیاد حواسشان پرت شده بود، کمتر احتمال داشت که محدودیتهای زمانی استفاده از صفحه نمایش را اعمال کنند.
موریرا گفت: «همانطور که در مورد تغذیه فکر میکنیم، میتوانیم در مورد محتوای دیجیتال به عنوان چیزی که میتواند کم و بیش سالم باشد، هم فکر کنیم.»
محققان میگویند تکیه بر صفحه نمایش برای گذر از لحظات دشوار ذاتاً مضر نیست، اما والدین میتوانند با انتخاب محتوای باکیفیت و ایجاد عادات رسانهای سالم برای فرزندانشان، آن را مثبتتر کنند.
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