به گزارش خبرگزاری مهر، چند مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کردند که این کشور در آستانه دست زدن به بزرگ‌ترین عملیات لغو ویزا در تاریخ خود قرار دارد که می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار تبعه خارجی را شامل شود.

بر اساس این گزارش، لغو ویزا شامل حدود ۲۰۰ هزار تبعه خارجی خواهد شد که درخواست پناهندگی ارائه کرده‌اند یا در تلاش برای دریافت پناهندگی در آمریکا هستند.

این خبر درحالی منتشر می شود که روز جمعه یک قاضی فدرال آمریکا ممنوعیت دولتی ویزا برای اتباع ۷۵ کشور را لغو کرد و ضربه‌ای به سرکوب مهاجرتی دونالد ترامپ وارد کرد.

در حکمی که روز جمعه در ناحیه جنوبی نیویورک صادر شد، قاضی ژانت وارگاس این سیاست را مغایر قانون خواند و گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در صدور آن از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

این سیاست که از ژانویه (دی/ بهمن ۱۴۰۴) به اجرا درآمد، روند صدور ویزای مهاجرت برای اتباع ۷۵ کشور از جمله افغانستان، برزیل، مصر، ایران، عراق، نیجریه، سومالی، تایلند و یمن را به حالت تعلیق درآورد.