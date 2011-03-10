آماده باش هزار و 830 پایگاه اورژانس بیمارستانی/ آغاز امداد نوروزی از 26 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی روز پنج شنبه در حاشیه نشست شورای سیاستگذاری گزارش زیرپروژه‌های نقشه نظام سلامت در تالار امام علی وزارت بهداشت، به تشریح برنامه‌های امداد نوروزی اورژانس در استان تهران پرداخت و افزود: 135 پایگاه اورژانس در تهران و اسلامشهر در ایام نوروز فعال هستند و در برنامه امدادی ما که از 26 اسفند ماه جاری آغاز می شود و تا 14 فروردین 90 ادامه دارد، همه نیروهای اورژانس در حالت آماده باش هستند.

وی با اشاره به استقرار 17 اکیپ امدادی در تهران، گفت: با حضور پزشک در چهار اکیپ امدادی شاهد استقرار پایگاههای کامل سلامت خواهیم بود.

رئیس اورژانس کشور در خصوص بسیج نیروهای امداد هوایی و بیمارستانها افزود: امداد هوایی تهران همانند سالهای گذشته به فعالیت ادامه می‌دهد، اورژانس تمام بیمارستانهای دولتی سطح شهر و بعضا بیمارستانهای خصوصی نیز آماده خدمت رسانی به هموطنان خواهند بود.

معصومی با اعلام اینکه اورژانس تهران دارای پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس است که در امداد نوروزی فعال خواهند بود، گفت: این اتوبوس آمبولانسها در مسیر ورودی شهر به ویژه‌ در سمت جنوب که رفت و آمد بیشتری را شاهد هستیم و همچنین ابتدای جاده چالوس و هراز مستقرند.

رئیس اورژانس کشور از خرید 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس در سال آینده و تحویل آن برای امداد تابستانی خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از یک هزار و 830 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در تعطیلات نوروز آماده خدمت رسانی هستند.

وی در ادامه به آمار تصادفات فروردین 89 اشاره کرد و افزود: در فروردین امسال بیش از دو هزار و 100 نفر از هموطنان ما به خانه بازنگشتند. سرعت بالا و انحراف به چپ بیشترین دلیل تصادفات و ضربه سر و قفسه سینه از جمله بیشترین آسیبها بوده‌اند.

معصومی همچنین به چهارشنبه آخر سال نیز اشاره کرد و گفت: آمار ناشی از جراحات در مراسم چهارشنبه سوری سال گذشته کاهش داشت اما کماکان موارد اورژانسی مربوط به قطع پا، صدمه به چشم و سوختگی پا برجاست و نیازمند مراقبت و توجه بیشتر از سوی همه افراد جامعه است.