به گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا، با اتمام سخنرانی های همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران طی امروز پنج شنبه، نشستهای تخصصی و رو در روی سرمایه گذاران ایتالیایی با شرکتهای ایرانی آغاز شده است.
این نشستها که با استقبال بی نظیر ایتالیایی ها برای مشارکت و همکاری با شرکتهای ایرانی در حال برگزاری است، از نظر شرکتهای ایرانی حاضر در همایش بسیار مثمر ثمر و تاثیرگذار است.
تعداد بسیاری از سرمایه گذاران ایتالیایی در حال مذاکره با شرکتهای ایرانی فعال در بخشهای انرژی، مسکن، گردشگری، راه، راه آهن و غیره هستند.
این نشستها در گروه های 5، 6 نفره یا کمتر در حال برگزاری است که طی آن نحوه فعالیتها و ادامه مذاکرات در ایران به ایتالیایی ها اعلام می شود.
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