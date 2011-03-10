به گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا، با اتمام سخنرانی های همایش معرفی فرصت‎های سرمایه گذاری ایتالیا در ایران طی امروز پنج شنبه، نشست‌های تخصصی و رو در روی سرمایه گذاران ایتالیایی با شرکت‎های ایرانی آغاز شده است.

این نشست‎ها که با استقبال بی نظیر ایتالیایی ها برای مشارکت و همکاری با شرکت‎های ایرانی در حال برگزاری است، از نظر شرکت‌های ایرانی حاضر در همایش بسیار مثمر ثمر و تاثیرگذار است.

تعداد بسیاری از سرمایه گذاران ایتالیایی در حال مذاکره با شرکت‌های ایرانی فعال در بخش‌های انرژی، مسکن، گردشگری، راه، راه آهن و غیره هستند.

این نشست‌ها در گروه های 5، 6 نفره یا کمتر در حال برگزاری است که طی آن نحوه فعالیت‌ها و ادامه مذاکرات در ایران به ایتالیایی ها اعلام می شود.