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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۵

گزارش مهر از ایتالیا:-19/

انجام مذاکرات رو در روی شرکت‌های ایرانی و سرمایه‎گذاران ایتالیایی

انجام مذاکرات رو در روی شرکت‌های ایرانی و سرمایه‎گذاران ایتالیایی

مذاکرات رو در روی شرکت‌های ایرانی و سرمایه گذاران ایتالیایی برای اعلام طرح‌ها و پروژه ها و همچنین نحوه همکاری هم اکنون در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا، با اتمام سخنرانی های همایش معرفی فرصت‎های سرمایه گذاری ایتالیا در ایران طی امروز پنج شنبه، نشست‌های تخصصی و رو در روی سرمایه گذاران ایتالیایی با شرکت‎های ایرانی آغاز شده است.

این نشست‎ها که با استقبال بی نظیر ایتالیایی ها برای مشارکت و همکاری با شرکت‎های ایرانی در حال برگزاری است، از نظر شرکت‌های ایرانی حاضر در همایش بسیار مثمر ثمر و تاثیرگذار است. 

تعداد بسیاری از سرمایه گذاران ایتالیایی در حال مذاکره با شرکت‌های ایرانی فعال در بخش‌های انرژی، مسکن، گردشگری، راه، راه آهن و غیره هستند.

این نشست‌ها در گروه های 5، 6 نفره یا کمتر در حال برگزاری است که طی آن نحوه فعالیت‌ها و ادامه مذاکرات در ایران به ایتالیایی ها اعلام می شود.

کد مطلب 1271592

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