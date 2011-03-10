بازگشت شعار "حیا کن - رها کن" به استقلال/ مظلومی سوژه اصلی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان هواداران معترض تیم فوتبال استقلال علیه کادر فنی و بازیکنان این تیم شعارهایی سردادند.

هواداران استقلال که کمتر از 5 هزار نفر بودند در پایان این دیدار با شعار " حیا کن - رها کن" از پرویز مظلومی سرمربی این تیم خواستند از استقلال برود. برخی هواداران این تیم نیز امیرقلعه نویی سرمربی فعلی سپاهان را تشویق کردند. در این بین بازیکنان هم بی نصیب نماندند و هواداران شعارهایی علیه آنها سردادند.