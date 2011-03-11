بارش باران در بویراحمد به 170میلیمتر رسید/ طغیان رودخانه ها در استان

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: بر اساس آخرین آمار بارش ها در سطح استان تا صبح جمعه، میزان بارش اخیر در یاسوج147، گچساران 71، دهدشت 43، سی سخت 128، مارگون 80، بهمئی 18میلیمتر گزارش شده است.

جهانبخش احمدی افزود: بیشترین بارش در گردنه "مله شوره" در شهرستان بویراحمد با 170 میلیمتر گزارش شده است.



وی بیان کرد: تاکنون در سال جاری زراعی در یاسوج 510 میلیمتر، گچساران 369، سی سخت 431، دهدشت351 ودر "مارگون" به 420 میلیمتر رسیده است.

احمدی اظهار داشت: در شهرستان گچساران میزان بارش تا امروز نسبت به سال گذشته 13میلیمتر افزایش داشته است و در شهرستان کهگیلویه نیز تا پایان این بارندگی، بارش به اندازه سال گذشته خواهد رسید.

وی افزود: در نقاط سردسیر استان از جمله شهرستان بویراحمد و دنا نیز میزان بارش به مدت مشابه سال گذشته نزدیک شده است.

احمدی بیان داشت: بارش در یاسوج 130میلیمتر و درسی سخت نیز 80 میلیمتر با میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته فاصله دارد.

وی یادآور شد: میزان بارندگی سال زراعی جاری در "بهمئی" 225 میلیمتر می باشد که نسبت به سال گذشته 117میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

احمدی عنوان کرد: پیش بینی می شود طی روزهای باقیمانده از سال، کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در 75درصد از نقاط استان جبران شود.

وی گفت: بر اساس آخرین تحلیل در مرکز پیش بینی هوای استان، بارش باران که از روز چهارشنبه گذشته در همه نقاط استان آغاز شده است، به صورت پیوسته تا روز یکشنبه آینده ادامه دارد.

کارشنای هواشناسی استان افزود: از یکشنبه شب تا روزهای پایانی هفته آینده و حتی روز شنبه 28 اسفند نیز شاهد بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان به خصوص نقاط سردسیر خواهیم بود.

احمدی بیان کرد: پیش بینی می شود حداقل بارش ناشی از این سیستم در اغلب نقاط استان بالای 100میلیمتر باشد و در شهرستان های بویراحمد ودنا حداقل بارش 150میلیمتر پیش بینی می گردد.

وی اظهار داشت: همچنین پیش بینی می شود بیشترین بارش بهاره کهگیلویه وبویراحمد در سال 1390 در 20روز اول سال اتفاق بیفتد.