سی و دومین شعبه بیمه توسعه در اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی بیمه توسعه شامگاه شنبه در مراسم افتتاح شعبه اراک با تاکید به اینکه رقابت در بازار حرف اول را می زند، گفت: حضور کارخانجات و حساسیتی که نسبت به آنها وجود دارد حضور بیمه را در این استان پررنگ می کند.

وی با تشریح برنامه های سال 90 بیمه توسعه گفت: سال آینده سال تحول سازمانی بیمه توسعه نام گرفته است و امیدواریم این تحول در استان مرکزی آغاز شود.

قدیمی رشد سطح کیفی بیمه را یکی از اساسی ترین و اصولی ترین استراتزی کلان شرکت بیمه توسعه دانست و گفت: این توسعه در برنامه های اجرایی قرار گرفته است که لازمه تحقق بخشیدن آن ارتقاء فرهنگ سازمانی را می طلبد.

وی توجه به نیروی انسانی را به نوان مبنای فکری هر سازمان مهمترین منبع دانست و گفت: این کار در سرلوحه برنامه ها قرار دارد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی استانداری مرکزی نیز در این مراسم گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.4 درصد است که در جهان این ضریب نفوذ به هفت در صد می رسد.

محمود نعمتی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید این ضریب نفوذ 1.5 درصد به 4.5 در صد برسد، گفت: گسترش بیمه یکی از شاخصهای رشد اقتصادی است که امنیت سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

او تصریح کرد: با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی و حضور سرمایه گذاران در استان توسعه بیمه می تواند به توسعه در این بخش کمک کند.

