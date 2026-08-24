به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری‌زرگری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد شاهرود، تأمین مسکن مناسب را یکی از ارکان اصلی توانمندسازی و استقلال خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۶۴ واحد مسکونی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در شاهرود واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: این واحدها با استفاده از روش‌های مختلف از جمله احداث، خرید، بازسازی و مقاوم‌سازی در نقاط مختلف شهرستان تأمین و به خانواده‌های تحت حمایت واگذار شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و خیران در اجرای این طرح، افزود: تحقق این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیران مسکن‌ساز و منابع داخلی کمیته امداد امکان‌پذیر شده و سهم قابل توجهی از برنامه سالانه تأمین مسکن مددجویان در شاهرود محقق شده است.

نوری‌زرگری تأکید کرد: تأمین مسکن مددجویان برنامه‌ای مقطعی نیست و این روند با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی، صیانت از کیان خانواده‌ها و رفع نیاز خانوارهای فاقد مسکن، با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی ادامه خواهد داشت.