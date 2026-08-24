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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

۶۴ خانوار مددجوی شاهرودی صاحب خانه می‌شوند

۶۴ خانوار مددجوی شاهرودی صاحب خانه می‌شوند

شاهرود- رئیس کمیته امداد شاهرود از تأمین و واگذاری ۶۴ واحد مسکونی به خانواده‌های تحت حمایت خبر داد و گفت: تأمین مسکن مددجویان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری‌زرگری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد شاهرود، تأمین مسکن مناسب را یکی از ارکان اصلی توانمندسازی و استقلال خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۶۴ واحد مسکونی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در شاهرود واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: این واحدها با استفاده از روش‌های مختلف از جمله احداث، خرید، بازسازی و مقاوم‌سازی در نقاط مختلف شهرستان تأمین و به خانواده‌های تحت حمایت واگذار شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و خیران در اجرای این طرح، افزود: تحقق این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیران مسکن‌ساز و منابع داخلی کمیته امداد امکان‌پذیر شده و سهم قابل توجهی از برنامه سالانه تأمین مسکن مددجویان در شاهرود محقق شده است.

نوری‌زرگری تأکید کرد: تأمین مسکن مددجویان برنامه‌ای مقطعی نیست و این روند با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی، صیانت از کیان خانواده‌ها و رفع نیاز خانوارهای فاقد مسکن، با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6926278

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