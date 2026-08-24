به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرجنگ روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح دوشنبه ۲ شهریور، محیط‌بانان حین گشت و پایش منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ارسباران، دود و شعله‌های آتش را در اراضی روستای وایقان مشاهده کردند که بلافاصله موضوع پیگیری و عملیات اطفای حریق آغاز شد.

وی افزود: محیط‌بانان با هماهنگی اهالی روستا به محل حادثه اعزام شدند و با مشارکت جوامع محلی عملیات مهار آتش را انجام دادند که پس از حدود یک ساعت و ۳۰ دقیقه تلاش، حریق به‌طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به وسعت عرصه‌های آسیب‌دیده، گفت: در این حادثه حدود چهار هکتار از اراضی زراعی و جنگلی دچار حریق شد و پس از مهار آتش نیز نیروهای حاضر با پایش منطقه از خاموشی کامل کانون‌های احتمالی اطمینان حاصل کردند.

رئیس پارک ملی ارسباران با قدردانی از همکاری اهالی روستای وایقان در عملیات اطفای حریق، نقش جوامع محلی در مهار سریع آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر بخش‌های منطقه را مهم و اثرگذار دانست.

وی ادامه داد: جانشین مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره‌کل و جمعی از کارکنان ستادی نیز در محل حادثه حضور داشتند و در عملیات اطفا و پایش منطقه مشارکت کردند.

وی از مردم، روستاییان و گردشگران خواست با توجه به حساسیت عرصه‌های جنگلی و مرتعی منطقه و احتمال گسترش سریع حریق، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا شعله‌های آتش، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به نیروهای محیط‌زیست یا دستگاه‌های امدادی اطلاع دهند.

شیرجنگ تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی ارسباران نیازمند مشارکت همگانی است و همراهی جوامع محلی می‌تواند در پیشگیری از گسترش حریق و صیانت از این سرمایه ارزشمند طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.