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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

جشنواره خوش عطر بادرشبی در مراغه

جشنواره خوش عطر بادرشبی در مراغه

مراغه- جشنواره عرق‌گیری از گیاه دارویی بادرشبی در شهرستان مراغه قطب تولید این محصول، در آذربایجان‌ شرقی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره تا هفتم شهریور هر روز عصر در پارک یادگاران مراغه برای بازدید و خرید علاقه مندان دایر خواهد بود.

شهرام مروتی، شهردار مراغه اظهار کرد: این جشنواره با هدف حفظ سنت‌های قدیمی، معرفی نحوه عرق گیری بادرشبی و حمایت از فعالان تولید عرقیات گیاهی برگزار می شود.

وی افزود: همزمان با این جشنواره، عرق بادرشبی در محل تهیه و برای شهروندان عرضه می شود.

مراغه قطب تولید بادرشبی در آذربایجان شرقی است و سالانه بیش از یک هزار تن بادرشبی خوش عطر در این شهرستان تولید می‌شود.

در طب سنتی بادرشبی خون ساز است و برای درمان بی‌خوابی، تسکین اعصاب و بهبود گوارش استفاده می‌شود، خاصیت آرام‌بخشی و خواب آوری دارد و برای افرادی که از بی‌خوابی رنج می‌برند بسیار مفید است.

کد مطلب 6926273

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