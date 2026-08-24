جشنواره خوش عطر بادرشبی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره تا هفتم شهریور هر روز عصر در پارک یادگاران مراغه برای بازدید و خرید علاقه مندان دایر خواهد بود.
شهرام مروتی، شهردار مراغه اظهار کرد: این جشنواره با هدف حفظ سنتهای قدیمی، معرفی نحوه عرق گیری بادرشبی و حمایت از فعالان تولید عرقیات گیاهی برگزار می شود.
وی افزود: همزمان با این جشنواره، عرق بادرشبی در محل تهیه و برای شهروندان عرضه می شود.
مراغه قطب تولید بادرشبی در آذربایجان شرقی است و سالانه بیش از یک هزار تن بادرشبی خوش عطر در این شهرستان تولید میشود.
در طب سنتی بادرشبی خون ساز است و برای درمان بیخوابی، تسکین اعصاب و بهبود گوارش استفاده میشود، خاصیت آرامبخشی و خواب آوری دارد و برای افرادی که از بیخوابی رنج میبرند بسیار مفید است.
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