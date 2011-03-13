به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام عباس خاک شامگاه شنبه در گردهمایی ائمه جمعه و جماعات استان اصفهان که به مناسبت هفتۀ منابع طبیعی در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شد، اظهار داشت: در آموزه‌های دینی، بر حفظ منابع طبیعی تاکید فراوان شده است.

وی افزود: منابع طبیعی بستر توسعه پایدار است و در برنامه‌ریزی‌ها باید به حفظ آن توجه ویژه‌ای شود.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را از چالش‌های امروز جامعه بشری دانست و تصریح کرد: دین اسلام بر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست توجه ویژه‌ای دارد که باید برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به نقش منابع طبیعی و تاثرگذاری آن در کاهش و درمان انواع بیماریها بیان داشت: درمان بسیاری از بیماری‌ها در حفاظت از گیاهان مرتعی است که با از رفتن مراتع، این گیاهان دارویی نیز نابود خواهد شد.

حجت‌الاسلام خاک وضعیت منابع طبیعی ایران را در مقایسه با دیگر کشورها نگران‌کننده دانست و ادامه داد: میزان رسوب‌ها در کشور افزایش یافته و به همین دلیل بیلان آب‌های زیرزمینی منفی است.

وی تاکید کرد: از ائمه جمعه انتظار می‌رود وضعیت موجود منابع طبیعی کشور را به مردم اعلام و در حفظ آن تلاش کنند.

ائمه جمعه استان اصفهان پس از این گردهمایی به صورت نمادین در دانشگاه اصفهان درخت کاشتند.