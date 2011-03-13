راه اندازی نیروگاه زباله سوز در دو شهر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در همایش شهرداران مازندران در استانداری افزود: احداث نیروگاه های زباله سوز در استان می تواند زمینه تولید انرژی برق از طریق زباله را تامین کند.

وی خاطر نشان کرد: تکنولوژی بازیافت از طریق کمپوست در مازندران بازدهی ندارد و بهترین روش استفاده از فناوری زباله سوز است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه تمامی پرونده های مربوط به شهرداریهای استان در 16 سال گذشته طی سه سال اخیر بررسی شد تصریح کرد: اکنون بررسی پرونده شهرداری ها در استان در سریعترین زمان ممکن صورت می گیرد.

هاشمی با بیان اینکه زمینه ورود سرمایه گذار بخش خصوصی در شهرداریهای استان باید فراهم شود یادآور شد: مشکلات تامین قیر شهرداریهای استان را رفع می کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد: دولت تعهدی برای تامین قیر شهرداریها ندارد بلکه شهرداران خودشان باید با برنامه ریزی اصولی نسبت به تامین آن اقدام کنند.

وی با تاکید بر زیباسازی شهرهای استان در آستانه ایام نوروز گفت: هر ایرانی به طور میانگین یک بار به مازندران سفر می کند و رغبت آنان برای سفر مجدد به استان بیشتر می شود.

هاشمی با بیان اینکه مشکل زباله شهرهای استان باید با همکاری سریع شهرداران رفع شود اظهار داشت: در یک برنامه اصولی قصد داریم شهرداریهای استان را مجهز به نیروگاه زباله سوز کنیم.

وی با اشاره به اینکه نیروگاههای زباله سوز دارای چهار مگاوات تولید برق هستند گفت: این نیروگاه در مدت یک و نیم سال احداث و در فاز اول در چهار شهر مازندران احداث می شود.

مازندران دارای 52 شهر است.



