به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همزمان با روز ملی غار پاک، در آیین پاکسازی اثر طبیعی ملی غار رودافشان دماوند، حفاظت از غارها را مستلزم مشارکت عمومی دانست و بر تدوین برنامه مدیریتی این اثر طبیعی ملی برای حفاظت و بهره‌ برداری پایدار تأکید کرد.

وی افزود: هدف از نامگذاری چنین مناسبت‌ هایی، افزایش آگاهی عمومی و تبیین اهمیت حفاظت از زیستگاه‌ ها و تنوع زیستی است و غارها به دلیل ارزش‌ های زمین‌ شناسی، تنوع زیستی، نقش مؤثر در حفاظت از منابع آب زیرزمینی و فراهم کردن زیستگاه برای گونه‌ های مختلف حیات وحش، از مهم‌ ترین اکوسیستم‌ های زیرزمینی محسوب می‌ شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پاکسازی مسیر دسترسی به غار رودافشان با رویکردی آموزشی و فرهنگ‌ سازی انجام شد، بین داشت: حفاظت مؤثر از محیط زیست بدون مشارکت مردم، جوامع محلی، تشکل‌ های زیست‌ محیطی و بخش خصوصی امکان‌ پذیر نیست و چنین برنامه‌ هایی می‌ تواند زمینه تقویت مسئولیت‌ پذیری عمومی در قبال میراث طبیعی کشور را فراهم کند.

در ادامه این برنامه، علیرضا نجیمی، مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به هفدهمین سال گرامیداشت روز ملی غار پاک در کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در حوزه حفاظت از غارها و برنامه‌ ریزی مدیریتی این اکوسیستم‌ های ارزشمند به شمار می‌ رود و امسال نیز با ثبت رسمی روز جهانی غار، جایگاه این موضوع در سطح بین‌ المللی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت غارها به عنوان بخشی از میراث طبیعی و تاریخی کشور گفت: غارها تنها پدیده‌ های زمین‌ شناختی نیستند، بلکه اسناد زنده تاریخ طبیعی و بخشی از هویت سرزمین به شمار می‌ روند و حفاظت از آنها، پاسداری از سرمایه‌ ای ارزشمند برای نسل‌ های آینده است.

نجیمی ادامه داد: صیانت از این اکوسیستم‌ های حساس نیازمند توسعه آموزش‌ های عمومی، مدیریت اصولی بازدیدها و مشارکت مسئولانه گردشگران است تا ضمن بهره‌ مندی از ظرفیت‌ های طبیعی غارها، کمترین آسیب به این میراث ارزشمند وارد شود.

وی همچنین از پیگیری تدوین برنامه مدیریتی اثر طبیعی ملی غار رودافشان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه با هدف تقویت حفاظت از غار و فراهم کردن زمینه بهره‌ برداری پایدار، در چارچوب ضوابط و آیین‌ نامه‌ های مربوط و با همکاری کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران دنبال خواهد شد.