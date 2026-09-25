ماموستا مرادی: وحدت اقوام و مذاهب عامل حفظ تمامیت ارضی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش، اظهار کرد: بازگشایی مدارس تنها آغاز فعالیت آموزشی نیست، بلکه به معنای گشایش مسیر علم، فرهنگ، توسعه و آیندهسازی کشور است.
وی دانشآموزان را یکی از ارکان اصلی این مسیر دانست و افزود: آینده کشور در دست نسل جدید قرار دارد و معلمان و مربیان نیز با تلاش و مسئولیتپذیری، هدایت این سرمایه انسانی را بر عهده دارند.
امامجمعه اهل سنت کرمانشاه خانوادهها را رکن دیگر نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: حمایت و همراهی خانوادهها در کنار تلاش معلمان برای رشد علمی و تربیتی دانشآموزان ضروری است.
ماموستا مرادی با تأکید بر نقش دولت در توسعه آموزش و پرورش تصریح کرد: فراهم کردن امکانات رفاهی، مادی و معنوی و حمایت جدی از نظام آموزشی میتواند زمینه پرورش دانشآموزانی ممتاز و نخبه را فراهم کند تا جوانان ایرانی در عرصههای علمی در کشور، منطقه و جهان بدرخشند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را به ملت ایران و نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تبریک گفت و اظهار کرد: رشادت ملت ایران در دوران دفاع مقدس برای حفاظت از آب و خاک کشور و مقابله با دشمن بعثی انجام شد.
امامجمعه اهل سنت کرمانشاه افزود: در جریان هشت سال دفاع مقدس، جمع زیادی از جوانان کشور به شهادت رسیدند، جانباز شدند یا به اسارت درآمدند و هدف همه این مجاهدتها حفظ تمامیت ارضی ایران بود.
ماموستا مرادی خاطرنشان کرد: ملت ایران با اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر در برابر دشمن ایستادند و از کشور دفاع کردند؛ از این رو باید یاد و خاطره همه شهدای جنگ تحمیلی، بهویژه شهدای شیعه و اهل سنت استان کرمانشاه، گرامی داشته شود.
وی با اشاره به ادعای صدام مبنی بر تصرف تهران در مدت کوتاه گفت: دشمن تصور میکرد میتواند به سرعت به اهداف خود دست پیدا کند، اما مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح موجب شکست این محاسبات شد.
امامجمعه اهل سنت کرمانشاه در ادامه خطبهها به تفسیر آیاتی از سوره مبارکه حجرات پرداخت و بر رعایت ادب در گفتار و رفتار تأکید کرد.
ماموستا مرادی اظهار کرد: در آموزههای قرآن کریم، مؤمنان از تقدم گرفتن بر فرمان خدا و رسول(ص) نهی شدهاند و رعایت ادب، خشوع و خضوع در برابر دستورات الهی از نشانههای تقوای مؤمنان است.
وی افزود: انسان مؤمن باید در گفتار خود ادب را رعایت کند و سخنش واقعی، شفاف، رسا، دلپسند و به دور از دروغ، لغو و سخنان بیهوده باشد.
امامجمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه اخلاق نیک در رفتار اجتماعی نیز نمود پیدا میکند، تصریح کرد: رعایت مسائل اجتماعی و حفظ حرمت دیگران از نشانههای تقوای درونی است و گفتار و رفتار انسان باید به گونهای باشد که موجب آرامش و استحکام روابط اجتماعی شود.
ماموستا مرادی در پایان با استناد به آموزههای دینی، بر ضرورت پیوند میان ادب، دین و عقلانیت در زندگی اجتماعی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مردم به اخلاق، گفتار شایسته و رعایت حقوق یکدیگر شد.
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