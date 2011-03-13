محمود یاوری مدیر فنی و سرپرست تیم فوتبال استیل آذین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به نتایج اخیر استیل آذین در لیگ برتر، جلسهای فوق العاده را با حضور علی پروین برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تا انتهای لیگ برتر محمود یاوری به عنوان مدیرفنی و سرپرست تیم فوتبال استیل آذین منصوب شود.
وی افزود: یاوری با نظر پروین انتخاب شده است و در کلیه امور فنی تیم اختیار تام دارد.
هدایتی همچنین خاطرنشان کرد: از این به بعد هم خودم شخصا در تمامی بازیهای تیم اعم از خانگی و خارج از خانه در کنار تیم هستم تا به کمک هم به هدف اصلیمان در لیگ برتر برسیم .انشااله با این تغییرات بتوانیم به جایگاه اصلی خودمان در جدول رده بندی لیگ برتر برسیم.
وی همچنین درباره وضعیت صادق درودگر، سرپرست این تیم نیز گفت: بزودی از ایشان در یکی از قسمتهای باشگاه استفاده خواهیم کرد.
نظر شما