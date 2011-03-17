کمک تلفنهای همراه هوشمند به حادثه دیدگان زلزله و سونامی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری قادر نیست مانع وقوع زلزله شود اما می تواند در موقعیتهای اورژانس پس از این حادثه طبیعی به کمک بیاید.

در خبرها آمده است که اینترنت مهمترین زیرساخت ارتباطی است که پس از زلزله ژاپن در این کشور به خوبی کار می کند و در شرایطی که بسیاری از خطوط تلفن و شبکه برق سراسری قطع شده است، به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی به کار خود ادامه دهد.

بنابراین در موقعیت اورژانس پس از زلزله و سونامی اخیر ژاپن، تلفنهای همراه هوشمند و تبلتها به دلیل شارژ باتری و امکان دسترسی به اینترنت می توانند تنها دستگاه با توانایی حفظ تماس با دنیا باشند.

با کمک این ابزارها می توان تصاویری از خسارات وارده از این کشور آسیایی را به سایر نقاط دنیا ارسال کرد و همچنین افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند می توانند بر روی یک کانال ارتباطی مهم برای دریافت کمک حساب کنند.

به همین دلیل نرم افزارها و برنامه های جانبی وجود دارند که می توانند در این موقعیتها به کاربران خود کمک کنند که مجله "کامپیوتر- وورد" در گزارشی به بررسی این برنامه های جانبی پرداخته است.

یکی از این برنامه ها BuddyGuard نام دارد. این نرم افزار رایگان برای "آی- پد" و "آی- فن" در دسترس است و به زودی نسخه آن برای سیستم عاملهای "آندروئید" و "بلک بری" نیز عرضه می شود.

تولیدکنندگان این نرم افزار آن را به عنوان نوعی "دکمه ضد وحشتزدگی" معرفی می کنند. با فشار دادن این دکمه به طور خودکار بعضی از بخشهای همراه هوشمند فعال می شوند.

به طوریکه وقتی کاربر در موقعیت بحرانی قرار می گیرد با یک فشار ساده بر روی دکمه مجازی، دستگاه ضبط شروع به ضبط صداهای پیرامون می کند، دوربین هر 10 ثانیه یکبار عکس می گیرد و موقعیت کاربر با استفاده از "جی. پی. اس" یکپارچه هر سه ثانیه یکبار در یک پایگاه اطلاعاتی اینترنتی از نوع "ابرهای محاسباتی" و همچنین بر روی یک لینک ثبت می شود.

این لینک تمام اطلاعات ارسال شده را جمع آوری کرده و آنها را به فهرست تماسهای اورژانسی که پیش از این توسط کاربر انتخاب شده است ارسال می کند.

در مواقع هشدارهای اشتباه، این برنامه به کاربر اجازه می دهد تا با ارسال یک پیام ساده به سرور، موقعیت خود را مطمئن اعلام کرده و اطلاعات را از روی پایگاه پاک کند.

CloseCall

با استفاده از CloseCall، در شرایطی که کاربر در موقعیت بحرانی قرار گرفته و قادر به حرف زدن نیست تلفن همراه می تواند به جای وی وارد عمل شود و شماره تلفنهای مهم و علائم پزشکی مربوط به آلرژیها و بیماریها را بر روی نمایشگر نشان دهد، سپس یک پیام صوتی کمک را برای اورژانس ارسال کند.

Disaster Readiness





این برنامه برای کسانی که در موقعیت با خطر بالای وحشتزدگی قرار دارند کمتر به کار می آید. Disaster Readiness که یک نوع "جزوه فشرده" است به کاربر توضیح می دهد که در برخورد با توفانها، اتفاقات شیمیایی، زلزله ها و سایر حوادث فاجعه بار چگونه رفتار کند. این نرم افزار همچنین توضیحاتی نیز برای شارژ باتری تلفن همراه در نبود برق ارائه می کند.

اینترنت

بی تردید بهترین راه حل فناورانه در شرایط بحرانی استفاده از اینترنت همراه است. بر روی بیشتر تلفنهای همراه هوشمند و تبلتها گزینه های دسترسی سریع به شبکه های اجتماعی و سرویسهای پست الکترونیک وجود دارند. با استفاده از این گزینه ها کاربران می توانند اخبار و تصاویر حادثه را ارسال کنند.

ژاپن از زیرساختارهای پرقدرتی برای اتصال به شبکه برخوردار است به همین علت پس از زلزله، اینترنت موبایل یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی آسیب دیدگان با دنیای خارج است.

گوگل نیز نقش مهمی در کمک به حادثه دیدگان شرایط بحرانی ایفا می کند. برای مثال، پس از زلزله 11 مارس ژاپن گوگل وب سایتی با عنوان Person Finder را راه اندازی کرد. این وب سایت عملکردی مانند یک فهرست راهنما دارد و مردم می توانند در آن به جستجوی گمشده خود بپردازند و یا با ارسال پیامی بستگان را از سلامت خود آگاه کنند.