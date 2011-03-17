آبگرفتگی در تخت جمشید/ سنگفرش شدن تپه هگمتانه

به گزارش خبرنگار مهر، آب باران در حالی این روزها مجموعه تاریخی و بدون سقف تخت جمشید را فرا گرفته که این مجموعه اولین محوطه تاریخی دارای سیستم فاضلاب بوده است.

اگر مدتها پیش یک عکس در فضای وب کابوس زیرآب رفتن پاسارگاد را در اثر احداث سد سیوند به واقعیت تبدیل کرد، این روزها عکسهای تهیه شده از بارندگی های مداوم بر سر مجموعه جهانی تخت جمشید و آبگرفتگی سطح محوطه بار دیگر موجب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی برای حیات این مجموعه شده است.

در روزهای اخیر که بر میزان بارندگیها در استان فارس افزوده شده است، آب باران مجموعه تاریخی تخت جمشید را که هنوز فکری برای راه اندازی راههای فاضلاب آن نشده فرا گرفته است. شواهد نشان می دهد هر بار که میزان بارندگی ها در این استان زیاد شود، آب باران داخل محوطه تاریخی و بدون سقف تخت جمشید جمع می شود. این در حالی است که تخت جمشید اولین محوطه تاریخی دارای سیستم فاضلاب بوده است.

فرسایش مداوم، رشد گلسنگها، ترک‌خوردگی و شکستگی سنگها و کتیبه های تاریخی از عوارض رطوبت و راکد ماندن آب در بخشی از محوطه تاریخی تخت جمشید است که چند سال پیش در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده بود.

بخشی از تپه هگمتانه برای عبور گردشگران سنگفرش شد!

مسئولان حفاظت از تپه تاریخی هگمتانه در حالی از مدتها پیش بخشی از این تپه را برای تردد راحت تر گردشگران سنگفرش کرده اند که هنوز عملیات کاوش آن تمام نشده است.

در بخشهای مختلف محوطه تاریخی هگمتانه هنوز عملیات گمانه زنی ادامه دارد اما متاسفانه مسئولان مربوطه به جای اینکه تمام همت خود را برای حفاظت از این منطقه بگمارند، برای راحت تر وارد شدن گردشگران به این محوطه، مسیری از تپه را سنگفرش کرده اند.

این مسیر پیاده روی، کنار یکی از ترانشه های مرکزی محوطه که چندین سال پیش توسط باستان شناسان مسقف شده بود ساخته شده است. شواهد نشان می دهد برای ساخت این راه سنگفرش، ماشین آلات سنگین روی این محوطه تاریخی که هنوز به صورت کامل کاوش نشده، تردد می کرد!

دومین نشست دوستداران میراث فرهنگی کشور برگزار شد

دومین نشست انجمن دوستداران میراث فرهنگی با حضور نمایندگانی از تشکلهای میراث فرهنگی کشور طی دو روز در استان فارس برگزار شد و ثبت اساسنامه انجمن دوستداران میراث فرهنگی و جشنهای نوروزی و آیینی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست کارگاه های آموزشی با ارائه موضوع بافت تاریخی شیراز و سخنرانی درباره ثبت میراث معنوی ادامه پیدا کرد. همچنین نماینده انجمن ها با ارائه نقطه نظرات به پیشبرد و حل مشکلات انجمنها پرداختند.

در این نشست قرار شد تا در اردیبهشت سال آینده با معرفی هفت نفر از اعضای اصلی، مجمع عمومی اعضا شورای هماهنگی دوستداران میراث فرهنگی تشکیل شود.

این نشست در روزهای 19 و 20 اسفند در شهر شیراز به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس، خانه فرهنگ جاودان، انجمن دوستداران حافظ، انجمن ایران شناسی عصر باستان و کانون معماران ایران در شیراز برگزار شد و در بیانیه پایانی دومین نشست تشکلهای غیر دولتی دوستدار میراث فرهنگی و طبیعی کشور ضمن تجلیل از یاد و خاطره استاد ایرج افشار، استاد محمد مهریار، دکتر محمود روح الامینی و استاد سیف الله کامبخش فرد، تاکید شد.

همچنین این انجمنها با صدور بیانیه جداگانه‌ای بر ضرورت حفظ بافت تاریخی شهر شیراز و جلوگیری از تخریب بافت به بهانه توسعه و نوسازی بافت فرسوده از طرف نهادهای دولتی تاکید کرده و حفظ بافت تاریخی و میراث فرهنگی سایر مناطق کشور به ویژه در استانهای اصفهان، خوزستان، کرمان، همدان، یزد، مازنداران و تهران و نیز شهرهای تبریز و گرگان را خواستار شدند.

رونق تورهای نوروزی خارجی/ کسادی بازار تور داخلی

بازار گردشگر ورودی در حالی به دلیل مسافرتهای داخلی در ایام نوروز کساد است که امسال هم همانند سالهای اخیر آژانسهای مسافرتی تمام توان خود را برای خروج ایرانیان و سفر به مقصدهایی همچون ترکیه، دبی و ارمنستان به کار گرفته اند.

بررسی وضعیت فروش تورهای ورودی و خروجی آژانسهای مسافرتی تهران حاکی از آن است که در ماههای پایانی سال مسافرت به شهرهای سردسیر مانند چهارمحال و بختیاری به رغم برگزاری برنامه ها و جشنواره های متنوع برای فصول پر برف سال از جمله جشنواره های برفی هنوز نتوانسته مقصد گردشگران داخلی و طبیعت گردان باشند. با این حال سفر به جزیره کیش و قشم در صدر مقاصد سفر در زمستان 89 بود.

ثبت میراثی خیابان ولی عصر (عج)

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از ثبت میراثی خیابان ولی عصر (عج) خبر داد و گفت: این مطالعات توسط دانشگاه تهران در حال انجام است و بر اساس آن بخشهایی از این خیابان که شرایط ثبت تاریخی را دارند مشخص می شود.

سیدمحمد جواد شوشتری با اشاره به اینکه بعد از ثبت تاریخی، مطالعات خیابان ولی عصر برای ثبت جهانی در یونسکو ارسال می شود اظهار داشت: خیابان ولی عصر یکی از قدیمی ترین خیابان های کشور و شهر تهران است که باید میراث فرهنگی به آن توجه کند.

وی با بیان اینکه در مرحله اول محاسبات ثبت ملی انجام می شود تصریح کرد: اینکه چه المانهای شاخصی در این خیابان قابلیت ثبت دارد و از چه منظری آن را به یونسکو ارسال کنیم مطالعات آن در دانشگاه تهران در حال انجام است.

اختصاص 2 دهم درصدبودجه عمومی به میراث فرهنگی

بودجه عمومی دولت در لایحه 1390 حدود یک هزار و 517 تریلیون ریال پیش بینی شده است که از این مبلغ حدود یکهزار و 404 تریلیون ریال مربوط به بودجه ملی کشور و حدود 113 تریلیون ریال مربوط به بودجه استانی است. این ترکیب بودجه عمومی دولت است که با بودجه ملی و استانی تفکیک می شود. به این ترتیب 92 درصد بودجه ملی و هشت درصد بودجه استانی در نظر گرفته شده است.

از یک هزار و 404 تریلیون ریال بودجه ملی حدود 3.2 تریلیون ریال آن به میراث فرهنگی اختصاص یافته است.

از این مبلغ حدود 920.8 میلیارد ریال به عنوان هزینه های عمومی و دو هزار و 288.7 میلیارد ریال به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته است که در حقیقت می توان گفت 29 درصد به هزینه های عمومی و 71 درصد به تملک دارایی های سرمایه ای تعلق دارد.

هزینه های عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک دهم درصد کل هزینه های عمومی بودجه دولت است و تملک دارایی های سرمایه ای میراث فرهنگی، 6 دهم درصد کل تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت است و دو صدم درصد هزینه های اختصاصی بودجه عمومی دولت به میراث فرهنگی تعلق گرفته است. در مجموع بودجه سال 90 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو دهم درصد بودجه عمومی دولت است.

از بودجه ملی میراث فرهنگی 88 درصد به فعالیتهای میراث فرهنگی، 5.7 درصد به پژوهشگاه و 6.3 درصد به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی اختصاص یافته است.

آجیل فروشی در جشنواره آیینهای نوروزی!

جشنواره آیین های نوروزی اقوام ایران زمین در حالی بعد از یک هفته در کاروانسرای خانات به کار خود پایان داد که غرفه داران به فروش آجیل و آش محلی بیشتر از فروش صنایع دستی در فضای کاروانسرای خانات رغبت نشان دادند.

غرفه های مختلف دور تا دور کاروانسرا، صنایع دستی، آش و آجیل می فروختند. صدای ساز و دهل اقوام مختلفی از شهرهای کشور به گوش می رسید که درمیان حیاط کاروانسرا برنامه اجرا می کردند و تعداد زیادی از بازدید کنندگان را دور خود جمع کرده بودند.

برخی از غرفه داران نیز با پوشیدن لباسهای سنتی به اجرای مراسم محلی و نوروزی استان خود مانند تکم گردانی، همزمان با فرارسیدن ایام عید می پرداختند.

تابلوی غرفه های این کاروانسرا نشان می داد هنرمندانی از برخی استانها مانند اردیبل، چهارمحال و بختیاری، گلستان، همدان، کرمانشاه به این جشنواره آمده بودند.

امسال با توجه به فرارسیدن ایام نوروز، در کنار صنایع دستی استان ، خوراکی و شیرینی های مخصوص و آجیل فروخته می شد چون در این مکان این جنس ها بیشتر از صنایع دستی فروش دارد.